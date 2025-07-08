Spotify kapatılacak mı? Spotify hakkında neden inceleme başlatıldı?

SPOTIFY KAPANACAK MI?

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, sosyal medya hesabından konuya dair açıklamada bulundu. Karacaoğlan’dan Aşık Veysel’e, Hacı Arif Bey’den Neşet Ertaş’a, Zeki Müren’den daha nicelerine uzanan bu köklü kültürün yalnızca halkına değil, tüm insanlıkta derin izler bıraktığını vurgulayan Küle “Bu zengin mirasın taşıyıcıları olan sanatçılarımızın emeğine sahip çıkmayı yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda kültürel bir sorumluluk olarak görüyoruz” dedi.

Küle, küresel ölçekte faaliyet gösteren Spotify hakkında başlattıkları incelemede telif haklarının adil dağılımını ve bazı üreticilere sağlanan ayrıcalıklar gibi iddiaları detaylı şekilde inceleyeceklerini söyledi.















