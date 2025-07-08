Spotify kapatılacak mı? Spotify hakkında neden inceleme başlatıldı?

Rekabet Kurumu, dijital müzik platformu Spotify hakkında yürütülen inceleme sürecine dair açıklamada bulundu. Başkan Birol Küle, sanatçı haklarının korunmasının önemine vurgu yaparak, telif dağılımı ve üretici ayrıcalıklarının mercek altına alınacağını duyurdu. Peki, Spotify kapanacak mı? Spotify hakkında neden inceleme başlatıldı? İşte yapılan son açıklama...
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Spotify platformunda yayımlanan bazı içeriklere ilişkin sürecin takipçisi olacağını, hiçbir ihlalin cezasız kalmaması için gereken her adımın atılacağını söyledi.
SPOTIFY KAPANACAK MI?
Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, sosyal medya hesabından konuya dair açıklamada bulundu. Karacaoğlan’dan Aşık Veysel’e, Hacı Arif Bey’den Neşet Ertaş’a, Zeki Müren’den daha nicelerine uzanan bu köklü kültürün yalnızca halkına değil, tüm insanlıkta derin izler bıraktığını vurgulayan Küle “Bu zengin mirasın taşıyıcıları olan sanatçılarımızın emeğine sahip çıkmayı yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda kültürel bir sorumluluk olarak görüyoruz” dedi.
Küle, küresel ölçekte faaliyet gösteren Spotify hakkında başlattıkları incelemede telif haklarının adil dağılımını ve bazı üreticilere sağlanan ayrıcalıklar gibi iddiaları detaylı şekilde inceleyeceklerini söyledi.
“Amacımız, müzik sektöründe adil rekabetin sağlanması, içerik üreticilerinin eşit koşullarda faaliyet gösterebilmesi ve kültürel çeşitliliğin dijital ortamda korunması. Çünkü rekabet, yalnızca ekonomik değil, sosyal adalet ve fırsat eşitliği bakımından da temel bir ilkedir.”
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da geçtiğimiz hafta Spotify’a dair açıklamalarda bulundu ve Spotify’ın bazı içeriklerle ilgili yapılan uyarılara rağmen herhangi bir düzeltici adım atmadığını söylemişti.
Bu açıklamanın ardından Rekabet Kurumu da platforma yönelik inceleme başlatılmıştı. Rekabet Kurulu’nun incelediği araştırmanın ön sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, soruşturma açılıp açılmayacağına daha sonra karar verileceği söylenmişti.
SPOTIFY'DAN AÇIKLAMA
Spotify, Rekabet Kurulu’nun başlattığı incelemeyle ilgili iş birliği içerisinde olduklarını ve süreci aktif olarak anlamaya çalıştıklarını söyleyedi.
“Rekabet Kurulu ile hızlı ve yapıcı bir çözüme ulaşmak için çalışacağız. Spotify olarak, tüm faaliyetlerimizi yasal gerekliliklerle uyumlu şekilde yürütüyoruz, ancak incelemenin kapsamı ya da odağı hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmadığımızdan şu aşamada daha fazla yorum yapamıyoruz” dedi.
Sadece 2024’te Türkiye müzik sektörüne 2 milyar TL’nin üzerinde ödeme yaptıklarını belirten Spotify, Türk sanatçılarının global telif gelirlerinin artmasında kilit bir rol oynadıklarını söyledi.