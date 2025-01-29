SSK - BAĞ-KUR emeklisine müjde duyuruldu! Görüşmeler başladı: 24.000 TL'ye kadar yükselecek

Emekliler için ek gelir kaynağı olan banka promosyonları, Ocak ayı zamlarının ardından güncellendi. Bankalar arasında promosyon yarışı hız kazanırken, en yüksek ödemeyi sunan bankalar merak konusu oldu. Üç bankanın yeni promosyon tutarlarını açıklamasıyla gözler diğer bankalara çevrildi. Peki, 2025 yılı itibarıyla hangi banka ne kadar promosyon ödüyor? En yüksek promosyon hangi bankada? İşte güncel emekli promosyon kampanyaları…