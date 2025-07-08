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15 saati bulan kesintiler yaşanacak! İşte 8 Temmuz İSKİ su kesintisi listesi

15 saati bulan kesintiler yaşanacak! İşte 8 Temmuz İSKİ su kesintisi listesi

11:258/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş ilçesinde yer alan bazı mahallelerde 15 saati bulan kesintiler yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 8 Temmuz İSKİ su kesintisi listesi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kağıthane-Beyoğlu isale hattında yapılacak deplase bağlantı çalışması nedeniyle yarın (8 Temmuz 2025 Salı) saat 22.00’den itibaren, 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 13.00’e kadar bazı bölgelerde su kesintisi uygulanacağını açıkladı.

HANGİ MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?

İSKİ’nin duyurusuna göre, Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş ilçelerindeki çok sayıda mahalle kesintiden etkilenecek.

Su kesintisinden etkilenecek bölgeler şöyle:

Beyoğlu İlçesi: Halıcıoğlu, Piripaşa, Keçecipiri, Camiikebir, Kulaksız, Küçük Piyale (alt kotları), Kadımehmet Efendi, Yahya Kahya (alt kotları), Çatma Mescit, Bedrettin, Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş, Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalı Mescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni, Gümüşsuyu (alt kotları) mahalleleri.



Şişli İlçesi: Harbiye, Yayla, Paşa ve Feriköy mahalleleri.


Beşiktaş İlçesi: Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannüma, Abbasağa, Yıldız, Mecidiye ve Ortaköy mahalleleri.

İSKİ SU KESİNTİSİ

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