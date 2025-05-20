Ziyaret tarihi belli oldu





Vatikan merkezli kar amacı gütmeyen haber ajansı Zenit.org'un haberine göre 19 Mayıs 2025'te, Ekümenik Patrik Bartholomeos, Vatikan'daki Apostolik Saray'da Papa 14'üncü Leo ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Bu buluşma, Papa'nın 18 Mayıs’ta resmi olarak Katolik Kilisesi'nin liderliğini devralmasından sadece bir gün sonra gerçekleşti. Protokol çerçevesinde gerçekleşen bu görüşme, aynı zamanda iki kadim kilise arasındaki birliği güçlendirme vizyonunu taşıyordu. Bartholomeos, Papa Francis ile yıllarca sürdürdüğü yakın iş birliğini hatırlatarak, yeni Papa ile de benzer bir ilişki kurmayı umduğunu ifade etti. Habere göre görüşmenin en çarpıcı sonucu, Papa 14'üncü Leo'nun 2025 sonunda Türkiye'ye yapacağı ziyaretin duyurulması oldu.