Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo'nun, Bursa’ya resmi ziyaret yapacağı tarih belli oldu. Papa 14’üncü Leo, Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yıl dönümü nedeniyle İznik’e seyahat hazırlığında olduğunu söyledi. Katoliklerin yeni dini lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Leo'nun Türkiye ziyaretiyle ilgili ayrıntılar Pazar günü yapılan yemin töreni için Vatikan'a giden Patrik Bartholomeos'un davetiyle netleşmeye başladı. Peki, Yeni papa ne zaman Türkiye'ye gelecek, hangi tarihte? İşte detaylar...
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun, Bursa'nın İznik ilçesine seyahat hazırlığının olduğunu söylemesinin ardından hazırlıklar başladı. Yeni Papa'nın ne zaman Türkiye'ye geleceği ise merak konusu.
Yeni Papa'nın ilk Türkiye ziyareti ne zaman?
Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 21 Nisan tarihinde hayatını kaybetti. Kilise, yeni bir Papa seçimi düzenledi ve seçilen isim 14'üncü Leo oldu. Yeni Papa'nın ilk ziyaretini ise Türkiye'ye yapacağı ortaya çıktı.
Yeni Papa'nın gelişi ve tarihi, henüz resmi olarak netlik kazanmasa da İznik, Katoliklerin yeni ruhani liderini beklemeye başladı. Bu kapsamda, İznik Gölü kıyısında 2014 yılında suyun çekilmesiyle ortaya çıkan ve arkeoloji dünyasında büyük yankı uyandıran Tarihi Bazilika, artık modern bir müze çatısı altında ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. İlçeye kazandırılan üçüncü müze olma özelliğini taşıyan İznik Gölü Bazilikası Müzesi'nin ziyarete açılmasıyla, ilçe, yerli ve yabancı turistler için daha cazip bir destinasyon haline gelecek.
Ziyaret tarihi belli oldu
Vatikan merkezli kar amacı gütmeyen haber ajansı Zenit.org'un haberine göre 19 Mayıs 2025'te, Ekümenik Patrik Bartholomeos, Vatikan'daki Apostolik Saray'da Papa 14'üncü Leo ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Bu buluşma, Papa'nın 18 Mayıs’ta resmi olarak Katolik Kilisesi'nin liderliğini devralmasından sadece bir gün sonra gerçekleşti. Protokol çerçevesinde gerçekleşen bu görüşme, aynı zamanda iki kadim kilise arasındaki birliği güçlendirme vizyonunu taşıyordu. Bartholomeos, Papa Francis ile yıllarca sürdürdüğü yakın iş birliğini hatırlatarak, yeni Papa ile de benzer bir ilişki kurmayı umduğunu ifade etti. Habere göre görüşmenin en çarpıcı sonucu, Papa 14'üncü Leo'nun 2025 sonunda Türkiye'ye yapacağı ziyaretin duyurulması oldu.
Neden İznik?
Birinci İznik Konsili, Hristiyanlık tarihinde önemli yer tutuyor. Roma İmparatoru 1’inci Konstantinos’un çağrısıyla Hristiyanlıkta kiliseye bağlı bütün piskoposların katılımıyla 325’te düzenlenmişti. Konsilde önemli dini konular tartışılıp karara bağlanmıştı.
HRİSTİYANLIK TARİHİNDE ÖNEMLİ BİR YER TUTUYOR
Birinci İznik Konsili, Hristiyanlık tarihinde önemli bir yere sahip. Konsil, Roma İmparatoru 1’inci Konstantinos'un çağrısıyla Hristiyanlıkta kiliseye bağlı bütün piskoposların katılımıyla 325 yılında düzenlenmişti. Hristiyanlık tarihi açısından önemli kabul edilen konsilde önemli dini konular tartışılıp karara bağlanmıştı.
Britannica’da paylaşılan bilgilere göre, Birinci İznik Konsili, aynı zamanda kilisenin ilk ekümenik konsili olma özelliği taşıyor. Diğer bir deyişle, tüm inananlara hitap etmek için toplanmış bir konsil olarak öne çıkıyordu.
1’nci Konstantinos, konsilin açılış oturumuna başkanlık etmiş, görüşme ve fikir teyattisine de katılmıştı. 1’inci Konstantin, bu konsille birlikte Doğu kilisesinde “Aryanizm” tarafından yaratılan sorunun çözüleceğine inanıyordu. İskenderiyeli Arius’a dayanan bu inanç, Hz. İsa’nın kutsal olmadığını, yaratılmış olduğunu savunuyordu.