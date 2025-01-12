Kamu kurumlarında çalışan işçilere 2025 yılında verilecek tediyenin ödenmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamu işçilerine tediye ödemesinin tarihleri şöyle: Tediye yılki ödemenin ilk yarısı Ocak'ta ikinci yarısı Mart'ta verilecek. Peki, 2025 tediye ne kadar?
Kamu işçilerine tediye ödemesinin tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Devlet ve devlete bağlı olan kurum ya da kuruluşlarda Türkiye Cumhuriyeti iş kanununda yer alan birinci maddenin tanımı gereği, kadrolu işçi sayılan her türlü personel tediye ödeneklerinden yararlanabilecektir. Peki Tediye 2025 ne kadar? İlave tediye ödemesi ne zaman?
6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2025 yılında verilecek tediyenin ödenmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
2025 TEDİYE ÖDEMESİ İLK YARISI NE ZAMAN VERİLECEK?
Cumhurbaşkanı kararına göre kamu işçilerine ikramiye ödemelerinin ilk yarısı 24 Ocak verilecek.
2025 TEDİYE ÖDEMESİ İKİNCİ YARISI NE ZAMAN VERİLECEK?
Resmi Gazete'de yayımlanan kamu işçilerine tediye ödemesi tarihleri takvimine göre, tediyelerin ikinci yarısı 24 Mart'ta yapılacak.
MADENCİLERE İKRAMİYE ÖDEMESİ NE KADAR?
Yeraltı maden işletmelerinde çalışan işçilere ikramiye ödemesi 23 Aralık tarihinde yapılacak.
TEDİYELE NE KADAR ÖDENECEK?
Tediye ödemeleri hakkında merak edilen bir diğer konu ise tediye ödemelerinin ne kadar tutacağı. Yayımlanan kararlar neticesinde, tediye ödemeleri en düşük 2 bin 168 lira olarak kararlaştırılmıştır. Ancak bu durumda ikramiye ödemeleri esnasında, işçilerin almış oldukları maaş miktarları, tediye ödeneği miktarında da belirleyici bir etken olarak yer alıyor. En yüksek tediye 8 bin 233 lira olarak veriliyor.
Tediye ödemeleri esnasında herhangi bir fazla mesai, çocuk zamları ya da primleri, evlilik durumu, hafta ve bunun yanında da genel tatil ücretleri ve benzeri etken rol almıyor.
TEDİYE KİME VERİLİR?
Devlet tarafından yasa ve yasanın getirisi olan yetki ile birlikte, idari işlemler eşliğinde kurulmuş ve kurumsal yetki ile ayrıcalıklardan yararlanmakta olan, kamu tüzel kişilikleri ile ayrıca kamu tüzel kişiliklerine bağlı olan kuruşlarda iş sözleşmesi bulunan çalışanlar adına uygulanacaktır.
Tediye ödenekleri konusunda iş kanunu kapsamı göz önüne alınmaktadır. Devlet ve devlete bağlı olan kurum ya da kuruluşlarda Türkiye Cumhuriyeti iş kanununda yer alan birinci maddenin tanımı gereği, kadrolu işçi sayılan her türlü personel tediye ödeneklerinden yararlanabilecektir.
İLAVE TEDİYE NEDİR?
Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.