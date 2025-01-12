TEDİYELE NE KADAR ÖDENECEK?

Tediye ödemeleri hakkında merak edilen bir diğer konu ise tediye ödemelerinin ne kadar tutacağı. Yayımlanan kararlar neticesinde, tediye ödemeleri en düşük 2 bin 168 lira olarak kararlaştırılmıştır. Ancak bu durumda ikramiye ödemeleri esnasında, işçilerin almış oldukları maaş miktarları, tediye ödeneği miktarında da belirleyici bir etken olarak yer alıyor. En yüksek tediye 8 bin 233 lira olarak veriliyor.