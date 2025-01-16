Tediye ödemeleri, genellikle Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili yasalarına dayanan bir düzenlemeye göre yapılır. Özellikle, “6772 Sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanun” bu konuda temel düzenlemeyi sağlar.

2. Yıl İçinde Belirli Dönemlerde : Tediye ödemeleri genellikle belirli bir takvime göre yapılır. Türkiye’de kamu işçilerine yılda dört kez tediye ödemesi yapılır. Bu ödemeler genellikle Ocak, Mayıs, Ağustos ve Aralık aylarında gerçekleştirilir.