Hesaplanan tediye, biri yaz biri kış aylarında olmak üzere 2 taksit halinde ödenir. Hesaplama formülü ise şöyle:

Tediye Tutarı = (Brüt Aylık Maaş / 30 gün) × 52 gün

Bu formül kapsamında 30.000 TL brüt maaş alan bir kamu işçisinin 2025 yılı boyunca alacağı toplam ilave tediye miktarı yaklaşık 52.000 TL olacak. Bu ödeme yılda iki taksitte gerçekleştiğinden her biri yaklaşık 26.000 TL düzeyinde hesaplanıyor.