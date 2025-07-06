6 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle birlikte, kamu çalışanları ve emekliler için zam oranları da belirlendi. Buna göre memurlara yüzde 15,57, emeklilere ise yüzde 16,67 oranında zam yapılacak. Bu artış, maaşlarda önemli bir iyileşme sağlayacak. İlave tediye miktarları, her yıl belirlenen oranlarda ve ödeme takvimine göre hesaplanır. Bu yılki zam oranları da ilave tediye ödemelerine yansıyacaktır. Ancak ilave tediye ödemeleri, maaş zam oranlarından bağımsız olarak, çalışanın veya emeklinin brüt maaşına ve kıdemine göre farklılık gösterebilir. Peki kamu işçisi maaşları kaç TL olacak? İlave tediye ikramiyelerine zam geldi mi? İşte detaylar.
İlave tediye, devlet memurları ve emeklilere, kanun gereği belirli dönemlerde ödenen ek bir ödemedir. Genellikle yılda iki taksit halinde ödenen bu miktar, çalışanların ve emeklilerin yıl içindeki mali yüklerini hafifletmeyi amaçlar. İlave tediye tutarları, ilgili kanun hükümlerine ve belirlenen ücret skalalarına göre değişiklik gösterir. Kamu işçileri ve bazı diğer çalışanlar da bu ek ödemeden faydalanabilir.
İlave Tediye Ödemeleri Ne Zaman, Ne Kadar?
Kamu işçilerine her yıl verilen ilave tediye ödemeleri, 2025 yılı için de toplam 52 günlük brüt ücret üzerinden hesaplanacak şekilde planlandı. İkinci yarısı tediye ödemeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklamasına göre, 17 Aralık 2025 tarihinde yapılacak.
Özellikle 4D kapsamındaki işçilerin alacağı zam oranı ve ilave tediye ödemelerindeki artış merakla bekleniyor. Kamu işçisi toplu sözleşme görmelerinde uzlaşma henüz sağlanamadı. Henüz resmi zam oranı kesinleşmemiş olsa da, toplu sözleşme süreci kapsamında yürütülen görüşmeler, artış beklentisini güçlendiriyor.
Kamu işçi zammı ne kadar olacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında işçi kesimine ikinci tekliflerini verdi. Kamu işçilerine 2. zam teklifi 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 16’dan yüzde 17’ye çıkarıldı. İkinci 6 ay için ise yüzde 8’den yüzde 10’a çıkarıldı. 2026 yılı için teklif değişmedi. 2026'da ilk 6 ay için yüzde 7, ikinci 6 ay için yüzde 5 teklif edildi.
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, hükümetin, kamu işçilerinin ücretlerine yaptığı zam teklifini kabul etmeyeceklerini belirtmişti. Hükümetin yeni teklifinde zam oranlarının bir miktar artırılması ve taban ücret düzenlemesine yer verilmesi bekleniyordu. Türk-İş'in talebi ise kamu işçisine ilk 6 ay için yüzde 30'a yakın bir zam ve asgari taban ücretin net olarak belirlenmesi yönünde.
Tediyeler Nasıl Hesaplanıyor?
Tediye ödemeleri, genellikle toplu iş sözleşmeleri veya ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen periyotlarda yapılır. İlave tediyeler ise, 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanun kapsamında ödenen ek ikramiyelerdir. Bu ödemeler, çalışanların ve emeklilerin yıl sonu ya da özel dönemlerdeki nakit ihtiyaçlarına destek olmayı hedefler.
Hesaplanan tediye, biri yaz biri kış aylarında olmak üzere 2 taksit halinde ödenir. Hesaplama formülü ise şöyle:
Tediye Tutarı = (Brüt Aylık Maaş / 30 gün) × 52 gün
Bu formül kapsamında 30.000 TL brüt maaş alan bir kamu işçisinin 2025 yılı boyunca alacağı toplam ilave tediye miktarı yaklaşık 52.000 TL olacak. Bu ödeme yılda iki taksitte gerçekleştiğinden her biri yaklaşık 26.000 TL düzeyinde hesaplanıyor.