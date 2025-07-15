İlave tediye, kamu işçilerine maaşlarına ek olarak verilen ve 6772 sayılı Kanun ile güvence altına alınan önemli bir ödemedir. Genellikle "ikramiye" olarak da bilinen bu ek ödeme, çalışanların yıl boyunca gösterdikleri çabanın bir karşılığı olarak verilir ve ekonomik refahlarını desteklemeyi amaçlar. Bu ödemeler, Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen tarihlerde taksitler halinde yapılır. Kamu işçilerine bu yılki ek ödemenin ilk yarısı 2 Haziran'da verildi. Peki ikinci yarı tediyeler ne zaman verilecek? Tediye yattı mı, ilave tediye ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? İşte ilave tediye ödeme ve hesaplara yatırılış tarihleri.
6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2025 yılında verilecek ilave tediyenin sürelerinin belirlenmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, tediye ödemesi nedir? 2025 tediye ödemeleri ne zaman?
Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerinin ilk ve ikinci yarısıyla ilgili açıklama geldi.
6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2025 yılında verilecek ilave tediyenin sürelerinin belirlenmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamuda çalışan işçilere 2025 yılı ikramiye ödemeleri haziran ve aralık olmak üzere iki taksit halinde yapılacak.
Tediye ödemeleri ne zaman verilecek?
Buna göre, devlet ve bağlı müesseselerde çalışan işçilere 2025'te verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 2 Haziran'da, diğer yarısı 17 Aralık'ta verilecek.
İlave tediyeler yattı mı?
Karara ilişkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin 2025 yılı ilave tediye ödemelerinin ikinci yarısının ödeme tarihleri belli oldu. İlave tediyenin birinci yarısı Kurban Bayramı öncesinde 2 Haziran 2025 tarihinde, İkinci yarısı ise 17 Aralık 2025 tarihinde ödenecektir. Kamuda çalışan işçilerimiz için hayırlı olsun."
Tediye ödemesi ne demek?
Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.
Tediye ödemesi kimlere veriliyor?
"Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanun" düzenlemesinin;
"Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmiyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır."
Maddesi uyarınca, genel ve katma bütçeli kurumlar, özel bütçeli idareler, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri, belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçilerine ilave tediye ödemesi yapılıyor.
İlave tediye ișçinin bir ayda çalıștığı gün sayısı kadardır. Hafta tatilleri sayılmadığı için bir ayda çalıșan sayısı 26 gün kabul edilir, ilave tediye ișçinin 26 günlük ücreti üzerinden hesaplanır.
Bakanlar Kurulu kararı ile ilave tediye ödemesinin yılda 2 kez yapılması mümkündür. Böylece her yıl Bakanlar Kurulu kararı ile ișçilere 2 kez ilave tediye yani toplamda 52 günlük ücretleri kadar ödeme yapılır.