TEKNOFEST 2025, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olarak 17-21 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenleniyor. Festival, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde organize ediliyor. Etkinliğe katılım tamamen ücretsiz, ancak giriş için çevrimiçi kayıt zorunlu. Peki TEKNOFEST ziyaretçi (Ziyaret Etmek İçin) kayıt nasıl yapılır?

TEKNOFEST İstanbul, dördüncü gününde Atatürk Havalimanı'nda yoğun katılımla devam etti. Hafta sonunun başlamasıyla birlikte festival alanı teknolojiye ilgi duyan ziyaretçilerle doldu. Aileler çocuklarıyla birlikte bilim ve teknolojiye dair etkinlikleri deneyimlerken, gençler yarışmalardaki performanslarıyla dikkat çekti. 21 Eylül'de sona erecek olan festivalde, ziyaretler 09.00-19.00 saatleri arasında yapılacak.

TEKNOFEST 2025 Ziyaretçi (Ziyaret Etmek İçin) Kayıt Nasıl Yapılır? Resmi web sitesi teknofest.org adresine gidin. Ana sayfada "Ziyaretçi Kayıt" veya "Bilet Al" bölümünü bulun (genellikle üst menüde yer alır).

Kişisel bilgilerinizi (ad, soyad, e-posta, telefon) girerek formu doldurun. Ziyaret Etmek İstediğiniz Günleri seçin. Kayıt onaylandıktan sonra size QR kodlu giriş belgesi e-posta ile gönderilecek. Bu belgeyi turnikelerde kullanacaksınız.