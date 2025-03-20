VPN, İnternet yavaşladığında ya da internet kullanımına kısıtlama getirildiğinde farklı bir noktadaki başka bir ağdan internete bağlanmak için kullanılan yöntemdir. Bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve hatta akıllı TV’lerde VPN uygulamaları yüklü. Peki VPN ile Instagram, Twitter (X), Facebook, Youtube, TikTok giriş nasıl yapılır? İşte internete giriş yapmak için kullanılan VPN programını dair ayrıntılar.

1 /6 VPN (Sanal Özel Ağ), internet bağlantınızı şifreleyerek sizi anonim hale getiren bir teknolojidir. VPN, internet bağlantınızı farklı bir sunucu üzerinden yönlendirerek gerçek IP adresinizi gizlemeniz ve bakımınızın kısıtlamalarını aşmanıza yardımcı olur. Peki Telefon ve bilgisayardan VPN girişi nasıl yapılır?

2 /6 ANDROID CİHAZLARDA VPN KULLANIMI 1. Google Play Store'a girin. 2. VPN aratmasında istediğiniz uygulamayı telefonunuza indirin 3. Uygulamayı açın ve ‘Bağlan’ butonuna tıklayın. 4. Karşınıza çıkan uyarıya izin verin. 5. Instagram'ı açtığınızda, farklı bir ülkede göründüğünüz için şüpheli giriş uyarısı alabilirsiniz. "Giriş yapmaya çalışan bendim" seçeneğini seçin.

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iOS CİHAZLARDA VPN KULLANIMI 1. App Store'a girin.. 2. VPN aratmasında istediğiniz uygulamayı telefonunuza indirin 3. Uygulamayı açın ve ‘Bağlan’ butonuna tıklayın. 4. Karşınıza çıkan uyarıya izin verin. 5. Instagram'ı sorunsuz şekilde kullanmaya başlayın.

iPhone’da VPN açmak için aşağıdaki adımları izleyin: Ayarlar uygulamasını açın. Genel bölümüne gelin. VPN’i seçin. VPN’i açık konuma getirin.

VPN’in iPhone’unuzda çalışması için elle nasıl etkinleştireceğiniz aşağıda açıklanmıştır: Ayarlar uygulamasına dokunun. Genel - VPN - VPN Yapılandırması Ekle yolunu izleyin. Tür’e dokunun ve VPN protokolünün türünü seçin. (IKEv2, IPSec, L2TP) Bir açıklama, uzak kimlik ve VPN sunucusunu girin. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazın. Proxy sunucusunu etkinleştirmek için Elle veya Otomatik’i seçin. Bitti’ye basın. - Kaynak: donanimhaber.com

4 /6 Android VPN ekleme ve VPN ayarları nasıl yapılır? Android telefona VPN eklemek için aşağıdaki adımları izleyin: Ayarlar uygulamasını açın. Ağ ve İnternet - Gelişmiş - VPN yolunu izleyin. Sağ üst köşedeki “VPN ekle” butonuna dokunun. VPN türü, sunucu adresi, kullanıcı adı ve parola bölümlerini doldurun. Android VPN açma adımları da şu şekilde: Ayarlar’a girin. Ağ ve İnternet - Gelişmiş - VPN bölümüne gelin. VPN’i seçip kullanıcı adı ve şifrenizi girin. Bağlan’a dokunun.

5 /6 VPN uygulaması kullanmanın herhangi bir cezası bulunmazken kullanımı yasak değildir. Fakat güvenli olmayan VPN uygulamaları sizi tehlikeye sokabilir. Ücretsiz ve bilinmeyen uygulamalar verilerinizi çalabilir. Bu nedenle en güvenilir uygulamayı araştırmanız gerekir. Kayıt tutmayan, güçlü şifreleme ve gizlilik politikası olan uygulamaları kullanmanız öneriliyor.