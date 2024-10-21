Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs başvurularının sonuçları, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için merakla beklenmekte. Öğrenciler, TEV burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. TEV burs sonuçları, başvuru değerlendirmelerinin ardından duyurulmakta. 16 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında TEV burs başvurusunda bulunan öğrencilerin gözü 2024-2025 dönemi TEV burs sonuçları açıklandı son dakika duyurusuna çevrildi. Peki, TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs sonuçları genellikle başvuruların değerlendirilmesinin ardından Kasım ve Aralık aylarında açıklanır. 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yapılan TEV burs başvurularının sonuçları öğrencilerin yoğunlaştığı konular arasında. Peki TEV burs sonuçları açıklandı mı?
TEV 2024-2025 akademik yılı burs başvuruları, 16 Eylül-11 Ekim 2024 tarihlerinde, TEV’in Obigenç isimli mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirildi. TEV’den verilecek olan burs ödemeleri için sonuçların ne zaman belli olacağı sorgulanıyor ediliyor. Peki, 2024-2025 TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs başvuru süreci her yıl belirli aşamalardan geçer. Eylül ayında başvurular alınır ve Ekim ayı boyunca başvurusu kabul edilen adaylarla mülakatlar yapılır.
Bu mülakatlar ve değerlendirmeler sonucunda, Kasım ve Aralık ayları içinde sonuçlar açıklanır. Burs başvurusu süreci tamamlanan öğrencilere, SMS, e-posta veya adaylar için oluşturulan platform üzerinden bilgilendirme yapılır.
2024-2025 eğitim-öğretim yılı için alınan TEV burs başvurularının sonuçları henüz açıklanmamış olup, bu süreç hakkında gelişmeler oldukça TEV'in resmi web sitesi veya diğer platformlardan duyurular yapılacaktır.
TEV Bursu Kimlere Verilir?
Lise ve üniversite öğrencileri,
Meslek liseleri, ön lisans ve lisans öğrencileri,
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri TEV burslarına başvurabilir.
Başvurular, akademik başarı ve maddi ihtiyaç kriterlerine göre değerlendirilir.
TEV Eğitim (Yüksek Öğrenim) Bursları Ne Kadar?
2024-2025 öğretim yılında yükseköğrenim bursu aylık 4.500 TL'dir.
TEV Bursundan Kimler Yararlanamaz?
Vakıf üniversitesi öğrencileri
Açık öğretim /uzaktan öğretim öğrencileri,
Ücretli, değişim programlı bölümlerde öğrenim görenler,
Dört yıllık lisans programından mezun olup ikinci kez lisans eğitimi görenler, (açıköğretimden mezun olanlar dahildir)
Genel ortalaması 2,40'nin altında olanlar,
25 yaşından büyük olanlar,
Hüküm giyenler,
Öğrenim gördüğü sürede yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,
TEV’den burs almaya devam eden kardeşi olan öğrenciler başvuru yapamaz.