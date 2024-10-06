THY personel alımı başvurusu süreçleri genellikle THY kariyer sitesi üzerinden duyurulmaktadır. Başvuru şartları ise alımın yapıldığı pozisyona göre değişiklik gösterebilmektedir. Genel olarak, iyi derecede İngilizce bilmek, belirli bir eğitim seviyesine sahip olmak ve havacılık sektörüne ilgi duymak temel başvuru şartları arasında yer almaktadır. THY personel alımı branş dağılımı da oldukça geniştir. Kabin ekibi, pilot, yer hizmetleri, teknik personel gibi birçok farklı alanda alımlar gerçekleştirilmektedir. Peki THY personel alımı başvurusu başladı mı, Türk Hava Yolları personel alımı şartları nelerdir?