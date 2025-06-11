Türk Hava Yolları (THYAO) temettü ödemesi ne zaman yapılacak, ne kadar?

THY temettü ödeme takvimi 2025 belli oldu. Türk Hava Yolları (THYAO), 2024 yılına ilişkin kar payı dağıtımını iki taksit halinde gerçekleştireceğini açıkladı. KAP) yapılan bildirimde ödemeler yatırımcılara iki taksit halinde ödenecek. THY temettü ödemesi ne zaman yatacak, hangi gün hesaba geçer? THYAO hisse başı ne kadar temettü ödeyecek? İşte, 2025 THYAO THY temettü ödeme tarihleri ve tutarı hakkında detaylar...

1 /6 Türk Hava Yolları (THYAO), 2024 yılına ilişkin kar payı dağıtacağını açıkladı. THY temettü ödemesi ne zaman yatacak, hangi gün hesaba geçer? THYAO hisse başı ne kadar temettü ödeyecek? İşte 2025 THY temettü ödeme tarihleri ve tutarı.

2 /6 THY (THYAO) TEMETTÜ ÖDEMESİ YAPACAK MI? Türk Hava Yolları (THYAO), 21 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında 2024 yılı kâr dağıtım kararını onaylayarak, hissedarlarına toplamda 9,5 milyar TL tutarında temettü dağıtacağını duyurdu.

3 /6 THY'nin 2024 yılı finansal tablolarına göre, Türkiye Muhasebe/Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarda 113,378 milyar TL, Vergi Usul Kanunu’na (VUK) göre ise 137,493 milyar TL dağıtılabilir net kâr elde edildi. Bu güçlü finansal performans, THY’nin 12 yıl aradan sonra temettü dağıtımına geri dönmesini sağladı.

4 /6 THY TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK? THY 1. taksit ödemesi 16 Haziran 2025 ile 18 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacak. THY 2. taksit ödemesi ise 2 Eylül 2025 ile 4 Eylül 2025 arasında yapılacak.

5 /6 THY (THYAO) TEMETTÜ ÖDEMESİ NE KADAR? Türk Hava Yolları (THYAO), yatırımcılarına brüt 5,85 TL, net ise 6,88 TL temettü ödemesi yapacak.