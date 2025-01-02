Türkiye'nin yerli ve milli gururu Togg, rakipleri geride bırakarak rekorlara imza attı. 2023 yılında satışa çıktığında yüzde 51 olarak açıklanan yerlilik oranı yüzde 72'yi geçti. Togg, 2024 yılında 30 bin 93 adet aracı kullanıcılarla buluştururken, trafikteki toplam T10X sayısı 49 bin 676'ya yükseldi. İşte Togg yeni hedefini de açıkladı.
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, ilk defa 2023'te satışa çıktı. 2023 yılında satışa çıktığında yüzde 51 olarak açıklanan yerlilik oranı yüzde 72'yi geçti. Bu oran Türkiye'de üretilen yerli otomobiller listesinde TOGG'u zirveye taşıdı. 2024'te Türkiye'de kaç adet Togg T10X satıldı? Togg, geçtiğimiz yıl kaç adet elektrikli araba sattığını ve kaç adet şarj istasyonu kurduğunu açıkladı.
Togg'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk cihazı T10X, her yıl daha fazla kullanıcı ile buluşmaya devam ediyor.
Togg 2024 yılında kaç adet T10X sattı?
Önceki yıl 19 bin 583 adetlik satış rakamına ulaşan Togg, 2024'te 5 bin 732'si aralık ayında olmak üzere toplamda 30 bin 93 adet T10X'i kullanıcılar ile buluşturdu.
Böylelikle T10X'in trafikteki toplam sayısı, 2024'te önceki yıla göre yüzde 53,6 artışla 49 bin 676 oldu.
Togg’un sosyal medya hesabından paylaşılan, “49.667 Togg T10X yollarda 2024’te 30.093 adet T10X’i kullanıcılarımızla buluşturduk. 2025 yılında daha fazlasına...” bulunuldu.
Togg Trugo şarj istasyon sayısı kaç?
T10X'in yanı sıra Türkiye'de uçtan uca kesintisiz, temiz ve yüksek performanslı şarj sağlayıcısı Trugo'nun 81 ildeki yüksek hızlı DC şarj istasyonu da 842 yüksek hızlı şarj cihazı ve 1684 sokete yükselirken, AC istasyonlarının sayısı 363'e ulaştı.
Togg'un dijital platformu Trumore, 2 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşırken, 2024'te yeniliklerle büyümeye devam etti.
T10X'i dijital sanat eserlerinin sergilendiği dinamik bir sanat galerisine dönüştüren Mode Art, Trumore'de en çok indirilen uygulama oldu.