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Togg 2025 fiyat listesi açıklandı: RWD standart ve uzun menzilli T10X'in güncel başlangıç fiyatı

Togg 2025 fiyat listesi açıklandı: RWD standart ve uzun menzilli T10X'in güncel başlangıç fiyatı

13:1820/01/2025, Pazartesi
G: 20/01/2025, Pazartesi
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<p>Togg 2025 fiyatları: T10X güncel fiyat listesi</p>
Togg 2025 fiyatları: T10X güncel fiyat listesi

Togg fiyat listesi 2025 araba tercihini yerli otomobilden yana kullanmak isteyenlerce merak konusu. Togg, 2025 yılının ilk fiyat listesini geçtiğimiz hafta kamuoyuna açıkladı. Togg yıla zamsız başladı. Elektrikli otomobil T10X, üç farklı opsiyonla piyasadaki yerini alırken, fiyatları ve özellikleriyle dikkat çekiyor. Peki Togg kaç lira? Togg fiyatı ne kadar oldu? İşte 2025 RWD standart ve uzun menzilli T10X güncel fiyatı!

Togg fiyat listesi 2025, yeni yıla girilmesiyle birlikte güncellendi. Togg’un 2025 yılı için güncel fiyat listesi açıklandı. Togg T10X fiyat listesi yerli otomobil meraklıları tarafından sorgulanıyor. Togg tarafından Türkiye’de montajlanarak üretilen araçlardan ilk olarak SUV modeli T10X üç farklı opsiyonu ile piyasadaki yerini aldı. Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG, 2025 yılı için fiyat listesi ve teknik özelliklerini açıkladı. TOGG T10X, 310 km menzil ve 160 kW motor gücüne sahip başlangıç versiyonundan, 510 km menzil sunan uzun menzil versiyonuna kadar farklı seçenekler sunuyor. Peki Togg fiyatları ne kadar? İşte 2025 Togg güncel fiyat listesi!

Togg kaç lira? Togg fiyatı ne kadar?

310 kilometre menzil ve 160 kilowatt motor gücüne sahip olan başlangıç paketinin fiyatı 1 milyon 432 bin 600 lira olarak güncellendi.


TOGG T10X V1 RWD FİYATI NE KADAR?

Togg T10X V1 RWD standart menzil olarak sunulan paketinin fiyatı 2025 Ocak ayı itibariyle 1.440.000 TL'dir.


TOGG T10X V1 RWD FİYATI NE KADAR?

Togg T10X V1 RWD uzun menzil olarak sunulan paketinin fiyatı 2025 Ocak ayı itibariyle 1.680.000 TL'dir.

TOGG T10X V2 RWD UZUN MENZİL FİYATI NE KADAR?

Togg T10X V2 RWD uzun menzil olarak sunulan paketinin fiyatı 2025 Ocak ayı itibariyle 1.830.000 TL'dir.




Togg Fiyat Listesi

TOGG T10X İKİNCİ EL FİYATLARI

TOGG T10X modeli ikinci el araç satış sitelerinde 1.250.000 TL'den 1.800.000 TL aralığında fiyatlardan ilanlara girmiş durumda.


TOGG T10X Teknik Özellikler

TOGG T10X, güçlü motor seçenekleri ve uzun menzil kapasitesiyle öne çıkıyor. İşte aracın temel teknik özellikleri:

Motor Gücü: 160 kW tek motor / 320 kW çift motor

Batarya Kapasitesi: 52.4 kWsa (standart), 88,5 kWsa (uzun menzil)

Menzil: 310 km (standart), 510 km (uzun menzil)

Hızlanma (0-100 km/s): 7,4 saniye (tek motor), 4,8 saniye (çift motor)

Şarj Süresi: 30 dakikada %10’dan %80’e şarj

Tork: 350 Nm (tek motor), 700 Nm (çift motor)

Uzunluk: 4599 mm

Genişlik: 1886 mm

Yükseklik: 1676 mm

Aks Mesafesi: 2890 mm

TOGG T10X Multimedya ve İç Donanım Özellikleri

TOGG T10X, yüksek teknoloji ile donatılmış bir iç mekan sunuyor. Standart olarak sunulan multimedya ve araç içi göstergeler ise şu şekilde:

12,3 inç araç gösterge ekranı

29 inç bilgi-eğlence ekranı

41,3 inç uçtan uca ambiyans ekranı

8 inç dokunmatik kontrol ekranı

İnternet ve wifi hot spot özelliği

Snapdragon® işlemcili dijital kokpit

7 adet hava yastığı

Otonom sürüş destek sistemleri ( trafik işareti algılama, adaptif hız sabitleyici, şerit takip sistemi, yoğun trafik pilotu)

TOGG T10X Ön Sipariş ve Satın Alma

TOGG T10X satın almak isteyenler, Google Play Store ve Apple Store'dan indirilebilen Trumore uygulaması veya TOGG'un resmi internet sitesi üzerinden ön sipariş verebiliyorlar.

Togg satış rekorları kırmaya devam ediyor

Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u bünyesinde barındıran Togg, 2024 yılında 30 bin 93 adet aracı kullanıcılarla buluşturdu. Trafikteki toplam Togg T10X sayısı 49 bin 676'ya yükseldi. Böylelikle T10X'in trafikteki toplam sayısı, 2024'te önceki yıla göre yüzde 53,6 artışla 49 bin 676 oldu.

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