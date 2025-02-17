TOKİ 2+1 ve 3+1 dairelerde listeyi açıkladı: 11.257 TL başlangıç taksidi ile ev sahibi olunacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin birçok şehrinde 2+1 ve 3+1 konut satışlarına devam ediyor. Çeşitli vadelerle sunulan bu konutlar, uygun ödeme koşulları sayesinde dar gelirli vatandaşlar için de erişilebilir hale geliyor. TOKİ, yeni bir projeyle 2+1 ve 3+1 dairelerin satışa sunulacağını resmen duyurdu. Projenin detayları ve başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacak.

1 /8 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara’da yeni bir konut projesi başlattığını duyurdu. Türkiye’nin birçok şehrinde farklı vadelerle satışa sunulan TOKİ konutları, uygun ödeme koşullarıyla dar gelirli vatandaşlar için erişilebilir hale geliyor. Yeni projede 2+1 ve 3+1 daireler satışa çıkarılacak. Ankara’daki TOKİ konutlarının başvuru süreci, fiyatları ve ödeme seçenekleri önümüzdeki günlerde açıklanacak. Başvuruların nasıl yapılacağı ve proje detayları için TOKİ’nin resmi duyuruları takip edilebilir.

2 /8 TOKİ 2+1 VE 3+1 KONUT SATACAK TOKİ; Ankara ili, Şereflikoçhisar ilçesi, Boğaziçi mahallesi 360 adet konut inşaatı kapsamında üretilecek 38 adet dairenin satışa çıkartılacağını duyurdu. Kuralı satış yöntemi ile alıcılarını bulacak taşınmazlardan 32'si 2+1 ve 6'sı 3+1 olarak açıklandı. Ankara'da satılacak en uygun konut ise; 450.268 TL peşinat, 120 ay vade ve 11.257 TL'den başlayan fiyatlarla alıcısını bulacak.

3 /8 ANKARA'DAKİ DAİRELERE NASIL BAŞVURU YAPILIR? Ankara Şereflikoçhisar ilçesinde satışa çıkartılacak taşınmazlara başvuru yapılacak banka şubesi, T. Halk Bankası AŞ. sadece temerküz şube olarak belirtildi. Ayrıca e-Devlet üzerinden de başvuru yapılabileceği açıklandı.

4 /8 Konutlar için başvuruların 24 Şubat 2025 tarihinde başlayacağı belirtildi. Son tarih ise 28 Şubat 2025 olarak açıklandı. Ancak e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular için son tarih 27 Şubat 2025 olarak duyuruldu. Ankara'daki daireler için başvuru bedeli 2.000 TL olarak açıklanırken, kura tarihi 10 Mart 2025 olarak duyuruldu.

5 /8 Sözleşme imzalanacak banka şubesi, T. Halk Bankası AŞ. Şereflikoçhisar / Ankara olarak açıklandı. Asil hak sahipleri sözleşme imzalama tarihleri 17 Mart 2025 - 27 Mart 2025 ve yedek hak sahipleri sözleşme imzalama tarihleri 01 Nisan 2025 - 02 Nisan 2025. Ek olarak yedek hak sahipleri için, asil hak sahiplerinin sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için olduğu belirtildi.

6 /8 TAŞINMAZLARLA İLGİLİ DİĞER DETAYLAR TOKİ tarafından Ankara'da satılacak konutlar için bazı sözleşme şartları bulunuyor. - Başvuru sahiplerinde T.C. vatandaşı olma şartı ve 18 yaşını doldurmuş olma şartlarının aranacağı açıklandı.

7 /8 - Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altında bulunan çocuklarından oluşan hane halkı için sadece bir başvuru yapılabileceği belirtildi. Bu noktada birden fazla başvuru olursa, başvuruların geçersiz sayılacağı aktarıldı.