Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan bu proje, dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı sürdürüyor. TOKİ 2025 sosyal konut kampanyası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un son açıklamasıyla yeniden gündeme geldi. TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak şartlar neler?
Vatandaşlarımızın merakla beklediği TOKİ 250 bin sosyal konut projesi için geri sayım devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ, başvuru süreci ve şartları hakkında çalışmalarını sürdürüyor. Peki 2025 TOKİ başvuruları ne zaman, sosyal konut başvuru şartları açıklandı mı? İşte TOKİ 250 bin konut ile ilgili detaylar
TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURULARI 2025 NE ZAMAN?
Çevre, Şehircilik Bakanlığı ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanacak TOKİ 250 bin konut projesinde çalışmalar devam ediyor.
Bakan Murat Kurum kampanya için 2025 yılı sonunu işaret ederken henüz net olarak başvuru tarihleri belli olmadı. Şubat ayı başında Kurum’un imzasıyla 81 ilin valiliklerine sosyal konut inşa edilecek arazilerin belirlenmesi için genelge iletildi. Öncelikli olarak yeterli büyüklükte hazine veya belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların belirlenmesi amaçlanıyor.
Proje kapsamında valiliklerin arsa belirlemesi gerekiyor bu çalışmaların ise yıl sonuna kadar sürmesi öngörülüyor.
HAYATA GEÇİRİLECEK PROJE 81 İLİ KAPSAYACAK
TOKİ 250 bin konut projesiyle birlikte dar gelirlilerin ev sahibi olması amaçlanıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olması beklenen çalışmada tatamıında yenilenebilir enerji sistemi kullanılacak.
Yeni inşa edilecek konutların altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için ihale tarihleri belli oldu. 7 Kasım’da başlayan ihale süreci, 2025 yılının Haziran ayına kadar devam edecek. 128 bin 378’i büyük şehirlerde olmak üzere 70 ilde toplam 165 bin 55 sosyal konut için ihale yapılacak.
Yıl sonuna kadar ayrıntılarının netleşmesi beklenen projede kent merkezi, ilçe merkezlerinde nüfusu 10 bin ve daha az olan ilçeler için en az 100 konut, nüfusu 10 binden fazla olan ilçeler için ise en az 500 konut yapılması planlanıyor.