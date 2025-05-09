Bakan Murat Kurum kampanya için 2025 yılı sonunu işaret ederken henüz net olarak başvuru tarihleri belli olmadı. Şubat ayı başında Kurum’un imzasıyla 81 ilin valiliklerine sosyal konut inşa edilecek arazilerin belirlenmesi için genelge iletildi. Öncelikli olarak yeterli büyüklükte hazine veya belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların belirlenmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında valiliklerin arsa belirlemesi gerekiyor bu çalışmaların ise yıl sonuna kadar sürmesi öngörülüyor.