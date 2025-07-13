Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarına göre, TOKİ sosyal konut projesi kapsamında yıl sonunda tüm 81 ili kapsayacak, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut kampanyası başlatılacak. Bakan Kurum, bu büyük projenin vatandaşları ev sahibi yapma hedefiyle hazırlandığını belirtti. Projenin detayları ve TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı merakla bekleniyor. Başvuruların genellikle e-Devlet üzerinden yapıldığı TOKİ projeleri için yeni başvuruların da bu platform üzerinden alınması bekleniyor. Peki TOKİ konut başvurusu ne zaman? 250 bin sosyal konut projesi başvurusu başladı mı, şartlar neler?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 250 bin konutluk hamlede ihale süreci başarıyla tamamlandı. Şimdi gözler, TOKİ başvuru tarihleri, başvuru şartları ve e-Devlet başvuru ekranında olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada "Yeni sosyal konut kampanyalarıyla evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesine imkan sağlayacağız," dedi. Bu açıklama, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arasında büyük bir beklenti oluşturdu. Peki, TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl, nereden yapılacak? TOKİ 250 bin sosyal konut e-devlet başvuru ekranı açıldı mı? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler. İşte detaylar...
TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
TOKİ, yeni yapılacak konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için de ihale tarihlerini açıkladı. 7 Kasım'da başlayan ihaleler, Haziran 2025'de tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, proje başvurularının yıl sonu veya önümüzdeki yılın başı itibarıyla vatandaşa açılacağını belirtti.
Bir öğrencinin gençleri ev sahibi yapmaya yönelik Bakanlığın yeni bir projesi olup olmadığı yönündeki sorusuna Bakan Kurum, şöyle yanıt verdi: "Daha önceki projemizde evi olmayan 18 yaşını doldurmuş arkadaşlarımıza böyle bir kontenjan ayırdık. İnşallah şimdi yeni çalıştığımız yıl sonu veya önümüzdeki yılın başı itibarıyla vatandaşımıza sunacağımız projeden de gençlerimize yine kontenjan ayıracağız. 18 yaşını doldurmuş gençlerimiz sizler bu projeye başvurabileceksiniz. Arkadaşlarımız hayata belki bir evi olarak atılacak. Yani bu çok önemli bir avantaj. Bunun dışında da tüm Türkiye'de biliyorsunuz bu projeleri yürütüyoruz. Sosyal konut anlamında bugüne kadar 1,5 milyon sosyal konutu ülkemizde 81 şehrimize kazandırdık. İnşallah buna yenilerini eklemeye devam edeceğiz."
TOKİ BAŞVURU 2025 E-DEVLET EKRANI AÇILDI MI?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen ve TOKİ tarafından inşa edilecek olan 250 bin sosyal konut projesinde başvurular için geri sayım sürüyor. 7 Kasım 2024'te başlayan ihaleler, 2025 Haziran ayı itibarıyla tamamlandı. Ancak henüz TOKİ 2025 başvuru takvimi ve e-Devlet başvuru ekranı resmi olarak açılmadı. Bakan Murat Kurum'un açıklamasına göre yıl sonuna doğru yeni bir sosyal konut kampanyası başlatılacak ve detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacak.
TOKİ KONUT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?
TOKİ sosyal konut başvuruları, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine e-Devlet üzerinden alınacak. “TOKİ Başvuru” hizmet ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yapan vatandaşlar, başvuru şartlarını karşılamaları durumunda kolayca işlem gerçekleştirebilecek.
TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI MI?
TOKİ’nin 250 bin sosyal konut projesi başvuru şartları henüz açıklanmadı. Şartlar belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
Başvuru şartları henüz 2025 yılı için açıklanmadı. Ancak önceki kampanyalara benzer şekilde;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Başvuru yapılacak ilde en az 1 yıl ikamet ediyor olmak veya il nüfusuna kayıtlı olmak
Kendisi, eşi ya da velayeti altındaki çocuklarının üzerine kayıtlı konutun bulunmaması
Aylık hane halkı gelirinin belirli bir sınırın altında olması (2024'te bu sınır İstanbul için 18 bin TL, diğer iller için 16 bin TL olarak uygulanmıştı)
18 yaşını doldurmuş olmak gibi kriterlerin yer alması bekleniyor. Net şartlar, TOKİ veya Bakanlık tarafından duyurulacak.
TOKİ 250 bin konut hangi illerde yapılacak?
Haziran 2025 itibarıyla tamamlanan ihaleler kapsamında 165 bin 55 konutun yapılacağı iller belli oldu. Bu konutların 128 bin 378'i büyükşehirlerde inşa edilecek. İşte en çok konut yapılacak bazı şehirler:
İstanbul: Arnavutköy, Tuzla, Esenler, Silivri – 48 bin 416 konut
Ankara: Mamak, Sincan, Gölbaşı, Etimesgut – 13 bin 646 konut
İzmir: Torbalı, Menemen, Güzelbahçe, Karaburun – 11 bin 325 konut
Diğer illerdeki konut sayıları ise şöyle:
Antalya: 6.799 konut
Bursa: 6.305 konut
Konya: 5.300 konut
Mersin: 5.040 konut
Samsun: 3.318 konut
Manisa: 3.334 konut
Sakarya: 2.678 konut
Eskişehir: 2.394 konut
Ordu: 2.003 konut
Muğla: 1.915 konut
Van: 1.900 konut