TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ’nin 250 bin sosyal konut projesi başvuru şartları henüz açıklanmadı. Şartlar belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

Başvuru şartları henüz 2025 yılı için açıklanmadı. Ancak önceki kampanyalara benzer şekilde;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Başvuru yapılacak ilde en az 1 yıl ikamet ediyor olmak veya il nüfusuna kayıtlı olmak

Kendisi, eşi ya da velayeti altındaki çocuklarının üzerine kayıtlı konutun bulunmaması

Aylık hane halkı gelirinin belirli bir sınırın altında olması (2024'te bu sınır İstanbul için 18 bin TL, diğer iller için 16 bin TL olarak uygulanmıştı)

18 yaşını doldurmuş olmak gibi kriterlerin yer alması bekleniyor. Net şartlar, TOKİ veya Bakanlık tarafından duyurulacak.