TOKİ Afyonkarahisar konut belirleme kura çekilişi sonuçları netleşti. Afyonkarahisar Bayat 4. Etap Projesi kapsamında 219 adet konutun asil hak sahipleri arasında Konut Belirleme Kurası gerçekleştirildi. İşte Afyonkarahisar Bayat TOKİ 4. Etap konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
TOKİ Afyonkarahisar Bayat’ta konut belirleme kura sonuçları ile hak sahiplerinin konut yerleri belirlendi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 4. Etap Konut Projesi kapsamında, Afyonkarahisar Bayat Konut Projesi’nde inşa ettirilen konutlar için Konut Belirleme Kurası yapıldı.
Kura çekilişleri TOKİ’nin YouTube hesabından canlı yayın ile yapıldı. İşte Afyonkarahisar Bayat TOKİ 4. Etap konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
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