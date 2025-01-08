TOKİ tarafından Afyonkarahisar Bayat, Çobanlar ve Evciler’deki konut projesi kapsamında yapımı tamamlanan konutların hak sahipleri belirleniyor. TOKİ Afyonkarahisar konut belirleme kura çekiliş sonuçları isim listesi de netleşti.

1 /7 TOKİ Afyonkarahisar konut belirleme kura sonuçları ile hak sahiplerinin konutların yerleri belirleniyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan konutlar için konut belirleme kurası yapıldı. İşte TOKİ Afyonkarahisar konut belirleme kura sonuçları.

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