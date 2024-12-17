Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ilk evim ilk işyeri projelerinde yer alan Afyonkarahisar Emirdağ işyerleri kurası ile 50, 100, 100, 150 ve 200 metre kare işyerleri hak sahipleri belirlenmekte. İşte Afyonkarahisar Emirdağ TOKİ işyeri kura çekiliş sonuçları isim listesi.

1 /20 TOKİ işyeri kura çekilişleri başladı. TOKİ'nin Afyonkarahisar4da ilk evim ilk işyerim projesine başvuran vatandaşlar, Emirdağ işyerleri kura çekilişi sonuçlarını merakla bekliyor. TOKİ tarafından düzenlenen kura çekimiyle hak sahipleri belirlenmekte, sonuçlar ise kurumun resmi web sitesinden ve e-Devlet üzerinden duyulmakta. İşte TOKİ Youtube kanalı canlı yayında çekilen Afyonkarahisar Emirdağ 50, 100, 100, 150 ve 200 metre kare işyerleri kurası sonuçları isim listesi.

2 /20 Kadir Batuhan Mehmet İnce Koray Kara Serkan Bulduk Abdullah Kurtay Hasan Uyanık Sinan Şahin Mustafa Elgin Süleyman Koca Ömer Ergün

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