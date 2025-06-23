Afyonkarahisar Merkez TOKİ konut belirleme kurası çekiliş sonuçları merak ediliyor. TOKİ 100 bin Sosyal Konut Projesi'nin bir parçası olan Afyonkarahisar'da kura çekilişi gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Merkez Gökçe Mahallesi 1. bölge 578 ve 2. bölge 649 konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 olmak üzere toplam 138 adet konutun konut belirleme kurası yapıldı. Kura çekilişinde, başvuruda bulunan hak sahipleri arasından kura ile konut yerleri belirlendi. İşte TOKİ Afyonkarahisar Gökçe Mahallesi 2+1, 3+1 konut kura sonuçları tam listesi.
Afyonkarahisar Merkez Gökçe Mahallesi 2. Bölge TOKİ kura çekiliş sonuçları araştırılıyor. Afyonkarahisar Merkez Gökçe Mahallesi 1. bölge 578 ile 2. Bölge 649 Konut Projesinde inşa ettirilen 2+1 ve 3+1 nitelikli 138 adet konut için konut belirleme kurası yapıldı.
Konut Belirleme Kurası sonası TOKİ Afyonkarahisar konut kura sonuçları isim listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
TOKİ Afyonkarahisar Gökçe Mahallesi 3+1 konut kura sonuçları tam listesi
Konut belirleme kurasından sonra Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi, web sayfamızda yayınlanan program çerçevesinde 02 – 13 Eylül 2024 tarihleri arasında; Türkiye Halk Bankası A.Ş., Afyonkarahisar Şubesi’nde imzalanacaktır.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar;
Konutlar %10 peşin ve 180 ay vade ile taksitlendirilecek olup peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.
Taksit ödemeleri, teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir. Hak sahipleri teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra Sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa devredebilecektir.
Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir. Alıcılar konut satış bedelinin %1’inden az olmamak şartı ile ek peşinat verebileceklerdir.
Sözleşme Aşamasında ibraz edilecek belgeler;
Başvurulan projenin bulunduğu il nüfus kütüğüne kayıtlı olanların kimlik ibrazı yeterlidir. Kayıtlı olmayanlar için Nüfus Müdürlüklerinden/ e-devletten alınacak başvuru tarihi itibari ile (Aralık 2019/Ocak 2020 ayı) 1 (bir) yıldır projenin bulunduğu ilde ikamet ettiğini gösterir belge,
Hane halkı gelirinin Başvuru tarihi itibari ile (Aralık 2019 veya Ocak 2020 ayı) en fazla net 5.500 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, Başvuru sahibi evli ise kendisi ve eşinin ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belge (tabi olarak çalıştıkları Sosyal Güvenlik Kurumundan çalıştığına dair alınan belge ile maaş bordroları vb.) Başvuru sahibi veya eşi çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeyi ibraz edeceklerdir.
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