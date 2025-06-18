Proje kapsamında sadece konut değil; geniş yeşil alanlar, çocuk oyun alanları, dinlenme ve spor alanları da yer alıyor. Modern yaşam ihtiyaçlarına uygun olarak planlanan konutlar, hak sahiplerine hem güvenli hem de sosyal açıdan zengin bir yaşam imkânı sunuyor.