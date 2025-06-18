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TOKİ Çorlu’da 313 sosyal konutu teslim ediyor: İşte TOKİ Tekirdağ konut teslim tarihleri

TOKİ Çorlu’da 313 sosyal konutu teslim ediyor: İşte TOKİ Tekirdağ konut teslim tarihleri

23:0118/06/2025, Çarşamba
G: 18/06/2025, Çarşamba
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi’nde inşa edilen 313 sosyal konut tamamlandı. Teslim süreci, 16 – 30 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yatay mimari konseptiyle hayata geçirilen konutlar, radye temel ve tünel kalıp sistemi kullanılarak depreme dayanıklı şekilde inşa edildi.

Proje kapsamında sadece konut değil; geniş yeşil alanlar, çocuk oyun alanları, dinlenme ve spor alanları da yer alıyor. Modern yaşam ihtiyaçlarına uygun olarak planlanan konutlar, hak sahiplerine hem güvenli hem de sosyal açıdan zengin bir yaşam imkânı sunuyor.

TOKİ ÇORLU KONUTLARI TESLİM TARİHLERİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Tekirdağ Çorlu Muhittin Mahallesi'nde yapımına başlanan 313 sosyal konut tamamlandı.


Tamamlanan konutlar, 16 – 30 Haziran 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek.

Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.



Dinlenme alanlarının, spor alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.

#TOKİ
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#Sosyal konut
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TOKİ Çorlu’da 313 sosyal konutu teslim ediyor: İşte TOKİ Tekirdağ konut teslim tarihleri