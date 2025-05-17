TOKİ E-DEVLET SOSYAL KONUT BAŞVURUSU: E-Devlet TOKİ sosyal konut başvuru takvimi belli oldu mu?

Yeni sosyal konut kampanyası için hazırlıklar sürerken, TOKİ başvurularının başlayacağı tarih vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Mayıs ayının ikinci yarısına girilirken, gözler hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalarda hem de e-Devlet üzerinden yapılacak başvuru sürecinde. Bakan Murat Kurum’un “Bu yıl sonu tüm Türkiye’de büyük bir sosyal konut kampanyası başlatacağız” ifadeleri, yeni başvuru takvimi için beklentiyi artırdı. Deprem bölgesi başta olmak üzere birçok ilde çalışmalar hızlanırken, başvuru şartları ve süreçle ilgili detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
TOKİ’nin 2025 sosyal konut hamlesi için hazırlıklar hız kazandı. Bakan Murat Kurum’un son açıklamalarıyla birlikte, yıl sonuna doğru başlatılması planlanan yeni kampanya vatandaşların gündemine yerleşti. Türkiye genelinde dar gelirli aileleri ev sahibi yapmayı amaçlayan projede, başvuru takvimi ve şartlar için gözler artık resmi duyurularda. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular öncesi binlerce kişi “TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak?” sorusuna yanıt arıyor.
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU TAKVİMİ 2025 BELLİ OLDU MU?
TOKİ sosyal konut kampanyası başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde TV100 canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayarak değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Murat Kurum, "Deprem bölgesiyle birlikte inşallah bu yıl sonu tüm Türkiye'de yeniden sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağız. Detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak." dedi.
TOKİ'DEN SOSYAL KONUTLA İLGİLİ BÜYÜK KAMPANYA
Bakan Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarından da söz etti.
Önceliklerinin deprem bölgesi olduğunu aktaran Kurum, "Deprem bölgesiyle birlikte inşallah bu yıl sonu tüm Türkiye'de yeniden sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağız. Detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak. 2025 yılında da tüm gücümüzle İstanbul'da olacağız. 2025'teki kentsel dönüşümle ilgili bu müjdeyi de vermiş olalım." dedi.
81 İLDE EVİ OLMAYANLAR İÇİN İMKAN TANINACAK
Murat Kurum, konuşmasına şöyle devam etti:
"Yeni sosyal konut kampanyalarıyla evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesine imkan sağlayacağız. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız müjdelediler. Yıl sonunda 81 ili kapsayan inşallah bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı, vatandaşımıza 81 ilde yapıyor olacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecekler. 19-20 yaşında kuradan ev sahibi olan gençleri sokakta görüyorum, ne güzel. Kontenjanlar ayıracağız, vatandaşlarımıza bu imkanları sunacağız."
Süren konut çalışmalarıyla ilgili detaylardan da bahseden Kurum, şu an İstanbul'da 44 bin konutun inşasının devam ettiğini aktardı.