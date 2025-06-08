TOKİ "İlk Evim Arsa" projesi, düşük ve orta gelirli vatandaşların uygun ödeme koşullarıyla kendi evlerini inşa edebilecekleri arsa sahibi olmalarını sağlayan önemli bir sosyal konut hamlesidir. Genellikle 350 ila 500 metrekare büyüklüğünde olup, üzerine en fazla brüt 150 metrekare konut yapılabilecek arsalardır. TOKİ İlk Evim Arsa projesinde birçok ilde kura çekimleri tamamlanmış ve arsa tahsis süreçleri devam etmekte. Peki ilk evim arsa temeli ne zaman atılacak, TOKİ arsaları ne zaman verilecek? İşte projenin detayları ve güncel durumu:
TOKİ "İlk Evim Arsa" projesi, vatandaşlara altyapısı hazır arsalar sunarak kendi konutlarını yapma imkanı tanır. Proje iki ana arsa tipini içerir:
Genellikle 350 ila 500 metrekare büyüklüğünde olup, üzerine en fazla brüt 150 metrekare konut yapılabilecek tekil arsalar.
Müşterek Parseller: Toplu yapılaşmaya uygun, birden fazla hissedarı olan ve genellikle daha büyük projeler için tasarlanmış arsalar. TOKİ, hak sahiplerine arsa tahsisinin yanı sıra, proje ve mimari/mühendislik desteği de sunmaktadır. Talep halinde, müşterek parsellerde bina yapımı için de TOKİ'den yapım desteği alınabilmektedir.
TOKİ İlk Evim Arsa projesinde birçok ilde kura çekimleri tamamlanmış ve arsa tahsis süreçleri devam etmektedir. Ancak, projenin büyüklüğü ve kapsamı nedeniyle tapu teslimleri ve inşaat süreçleri etaplar halinde ilerlemektedir. En güncel bilgiler ve kendi başvurunuzun durumu için e-Devlet Kapısı üzerinden "TOKİ Arsa Başvurusu" veya "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" hizmetlerini kullanabilirsiniz. Ayrıca, TOKİ'nin resmi internet sitesi ve duyuruları da takip etmeniz önemlidir.
TOKİ İlk Evim Arsa Tapuları Ne Zaman Verilecek?
İlk grupta 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşan en fazla brüt 150 metrekare konut yapmaya müsait müstakil parsel şeklindeki arsalar, ikinci grupta müşterek parseller bulunuyor.
Müşterek parsellerde hak sahipleri çoğunluk sağlar ve inşa konusunda yardım talep ederlerse TOKİ Başkanlığımız buradaki konutları yapma hususunda destek olacak. Bu parsellerde binalar zemin artı 4 katı, 5 katı geçmeyecek.
Müstakil parsellerde ise hak sahipleri belirlenen proje doğrultusunda evlerini inşa edebilir. Bu yıl Aralık ayı itibariyle planları onaylanan illerde ve ilçelerde hak sahibi belli olan arsaların tapuları verilmeye başlanacak. 2 yıl içerisinde etaplar halinde arsaların altyapı çalışmaları tamamlanacak''
Konut arsası alan ne zaman ev yaptırabilecek?
''Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde (altyapısı tamamlanmış ise) konut inşaatına başlanması, 2 yılda nüve kısmının tamamlanması şart olacak. Müşterek parseller için kura çekimi yapıldıktan sonra tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde (altyapısı tamamlanmış ise) konutunu yapmaya başlamaları ve imar planı koşullarına göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şart olacak''
TOKİ İlk Evim Arsa Ödeme Planları
1) Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir.
Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.
2- Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınır.
3- Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılır.
4-a) Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.
b) İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan müşterek (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır. Kura sonrası bu taşınmazlardaki hak sahipleri de müşterek müracaatları sebebiyle aynı arsa içerisindeki diğer ortakları ile tapu senedinin tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme
seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır.
Tahsis sahipleri belirtilen inşaat yapma şartlarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder. Bu şarta uymayanlardan tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm alınmasına gerek olmaksızın ödemiş olduğu bir bedel var ise %10'u kesilerek kalan meblağ iade edilerek geri alınır.
5- İlk Evim Arsa Projesi kapsamında yapılan tüm işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Tapu devri esnasında döner sermaye harcı, tahsis sahibi tarafından ödenir.
6- Arsa için yapılan müracaat sayısının öngörülen arsa sayısından fazla olması halinde, noter kurası ile öngörülen arsa sayısının %20 fazlası kadar yedekli olarak hak sahibi belirlenecektir. İmar planlarının onaylanması, imar uygulamasının sonuçlanarak tescil olmasının akabinde, belirlenen hak sahipleri arasında noter kurası ile arsalar belirlenecektir.
TOKİ İlk Evim Arsa Yerleri
"İlk Evim Arsa" kampanyası kapsamındaki 1 milyon konut arsasının illere göre dağılımı şöyle: "Adana 35 bin, Adıyaman 6 bin 250, Afyonkarahisar 14 bin, Ağrı 5 bin 50, Amasya 2 bin, Ankara 100 bin, Antalya 23 bin, Artvin 1000, Aydın 7 bin, Balıkesir 20 bin, Bilecik 3 bin 900, Bingöl 8 bin, Bitlis 5 bin 500, Bolu 1750, Burdur 4 bin 500, Bursa 13 bin, Çanakkale 9 bin, Çankırı 7 bin 500, Çorum 13 bin, Denizli 16 bin, Diyarbakır 30 bin, Edirne 8 bin, Elazığ 17 bin 500, Erzincan 6 bin 500, Erzurum 17 bin 500, Eskişehir 28 bin, Gaziantep 45 bin, Giresun 2 bin, Gümüşhane 750, Hakkari 4 bin 200, Hatay 25 bin, Isparta 6 bin 750, Mersin 7 bin, İstanbul 50 bin, İzmir 25 bin, Kars 6 bin 500, Kastamonu 1750, Kayseri 25 bin, Kırklareli 11 bin, Kırşehir 12 bin 500, Kocaeli 1500, Konya 55 bin, Kütahya 12 bin, Malatya 12 bin 500, Manisa 18 bin, Kahramanmaraş 12 bin 500, Mardin 17 bin 500, Muğla 5 bin 500, Muş 5 bin 500, Nevşehir 12 bin 500, Niğde 10 bin, Ordu 1500, Rize 300, Sakarya 11 bin, Samsun 5 bin, Siirt 5 bin, Sinop 1000, Sivas 13 bin 500, Tekirdağ 17 bin, Tokat 3 bin, Trabzon 500, Tunceli 1250, Şanlıurfa 40 bin, Uşak 6 bin, Van 26 bin 700, Yozgat 7 bin, Zonguldak 2 bin, Aksaray 10 bin, Bayburt 900, Karaman 14 bin, Kırıkkale 7 bin, Batman 9 bin, Şırnak 8 bin 550, Bartın 250, Ardahan 2 bin 200, Iğdır 3 bin 500, Yalova 1500, Karabük 4 bin, Kilis 3 bin, Osmaniye 6 bin 500, Düzce 1500."