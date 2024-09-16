TOKİ Konya merkez 250 bin sosyal konut projesi, Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı konut projelerinden biri olarak dikkat çekmektedir. Bu proje, konut ihtiyacı olan vatandaşlara uygun fiyatlı ve kaliteli konutlar sunmayı hedeflemektedir. Konya sosyal konut projesinin hak sahipleri, TOKİ konutlarında son durumu merak ediyor. Konya merkez sosyal konut projesinde son duruma ilişkin TOKİ'den açıklama geldi.

1 / 5 TOKİ'nin Konya Merkez'de yer aldığı 250 binlik sosyal konut projesi kapsamındaki başvurular alınmış ve kura çekimleri tamamlanarak hak sahipleri belirlenmişti.

2 / 5 Hak sahipleri, TOKİ Konya merkez 250 bin sosyal konutlarında son durumu merak ediyor. Peki Konya sosyal konut projesi TOKİ İhale tarihi, kat belirleme kuraları ve sözleşme imzalama tarihleri belirlendi mi? TOKİ sosyal konutlarda son durum nedir, proje hangi aşamada?

3 / 5 TOKİ tarafından 81 il ve ilçelerinde inşa edilecek 250 bin sosyal konut projesinin başvuru sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz yıl alınan başvuruların ardından TOKİ konutları için Kasım ayında kura çekimi başlamış ve 2023 yılı ilk aylarında kura çekimi tamamlanmıştı. Konya sosyal konut projesinin hak sahipleri, TOKİ konutlarında son durumu merak ediyor.

4 / 5 TOKİ Konya merkez 250 bin sosyal konutlarında son durum nedir? Konya merkez 250 bin sosyal konut projesinde son duruma ilişkin TOKİ’den açıklama geldi. TOKİ sosyal medya üzerinden bir vatandaşın ‘Konya 250 bin konut merkez konutları hakkında bilgi alabilir miyiz?’ paylaşımına şu şekilde cevap verdi: