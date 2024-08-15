Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, TOKİ Muğla Fethiye Karaçulha projesinde 2+1 ve 3+1 konutlar için konut belirleme kurası çekildi. İşte TOKİ Muğla Fethiye konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Muğla Fethiye Karaçulha Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Söz konusu proje kapsamında inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 47 adet 3+1 nitelikli 6 adet olmak üzere toplamda 53 adet konut için gerçekleştirilecek Konut Belirleme Kurası yapıldı.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından, 26 – 29 Ağustos 2024 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Fethiye Şubesi’nde imzalanacaktır.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Ocak 2025 tarihinden itibaren başlatılacaktır.
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan Konut Hak Sahiplerinden, 26 – 29 Ağustos 2024 tarihleri arasında; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Fethiye Şubesi’nde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.