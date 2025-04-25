TOKİ onlarca konut satacak, resmen açıklandı! Kira öder gibi ev sahibi olun

Peki, Ankara'da satılacak taşınmazlarla ilgili detaylar nedir?

TOKİ ANKARA'DA ONLARCA KONUT SATACAK

TOKİ tarafından Ankara ili Çubuk ilçesi 503 adet konut ve 12 dükkan inşaatı kapsamında üretilecek 73 adet dairenin satışa çıkartılacağı belirtildi. Taşınmazlardan 56'sı 2+1 ve 17'si 3+1 olarak açıklandı. Kuralı satış yöntemi ile alıcılarını bulacağı belirtilen dairelerden en uygunu; 574.908 TL peşinat, 120 ay vade ve 14.373 TL taksitten başlayan fiyatlarla satılacak. İlgili taşınmaz 2+1 ve zemin katta bulunuyor.

En pahalı taşınmaz ise; 866.429 TL peşinat, 120 ay vade ve 21.661 TL taksitten başlayan fiyatlarla alıcısını bulacak. Bahsedilen konut 3+1 ve 3. katta bulunuyor.