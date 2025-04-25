TOKİ onlarca konut satacak, resmen açıklandı! Kira öder gibi ev sahibi olun

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 28 Nisan 2025'te başlayacak yeni daire satışları için başvuruları almaya hazırlanıyor. Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük illerin de dahil olduğu projede, 2+1 ve 3+1 daireler satışa sunulacak. Genellikle 120 ay vade ile satışa çıkarılan bu taşınmazlar, projeye bağlı olarak farklı ödeme seçenekleriyle alıcılarını bekliyor. TOKİ'nin yeni daire satışlarıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyük şehirler başta olmak üzere Türkiye’nin farklı illerinde zaman zaman 2+1 ve 3+1 daire satışları gerçekleştiriyor. Satışa sunulan konutlar genellikle 120 ay vade ile alıcılarına sunulurken, projeye bağlı olarak farklı vade seçenekleri de bulunabiliyor. Bu fırsatla ilgili detaylar ve başvuru tarihleri için TOKİ’nin duyuruları takip edilebilir.
TOKİ tarafından satışa çıkartılan taşınmazlardan bazıları, uygun fiyatları sayesinde dar gelirli vatandaşlara da hitap ediyor. Bu nedenle TOKİ tarafından duyurulan daire satış projeleri, Türkiye'deki hemen herkesin ilgisini çekiyor.
Öte yandan TOKİ, Ankara ilinde konut satış projesi başlatıldığını resmen açıkladı. Proje kapsamında onlarca taşınmaz satışı gerçekleşecek.
Peki, Ankara'da satılacak taşınmazlarla ilgili detaylar nedir?
TOKİ ANKARA'DA ONLARCA KONUT SATACAK
TOKİ tarafından Ankara ili Çubuk ilçesi 503 adet konut ve 12 dükkan inşaatı kapsamında üretilecek 73 adet dairenin satışa çıkartılacağı belirtildi. Taşınmazlardan 56'sı 2+1 ve 17'si 3+1 olarak açıklandı. Kuralı satış yöntemi ile alıcılarını bulacağı belirtilen dairelerden en uygunu; 574.908 TL peşinat, 120 ay vade ve 14.373 TL taksitten başlayan fiyatlarla satılacak. İlgili taşınmaz 2+1 ve zemin katta bulunuyor.
En pahalı taşınmaz ise; 866.429 TL peşinat, 120 ay vade ve 21.661 TL taksitten başlayan fiyatlarla alıcısını bulacak. Bahsedilen konut 3+1 ve 3. katta bulunuyor.
DAİRELERE NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Ankara ilinde satılacağı belirtilen taşınmazlara, başvuruların 28 Nisan 2025 tarihinde başlayacağı açıklandı. Son başvuru tarihi ise 02 Mayıs 2025 olarak duyuruldu.
TC. Ziraat Bankası AŞ. projenin ilindeki şubelerden başvuru yapılabileceği belirtilirken, başvuru bedeli 10.000 TL olarak duyuruldu.
Başvuruya alınacak konut tipleri 2+1 ve 3+1. Kura tarihi ise, 07 Mayıs 2025.
Sözleşme imzalanacak banka şubesi TC. Ziraat Bankası AŞ. Çubuk/Ankara olarak duyuruldu. Asil hak sahipleri sözleşme imzalama tarihleri 14 Mayıs 2025 - 16 Mayıs 2025 ve yedek hak sahipleri sözleşme imzalama tarihleri 26 Mayıs 2025 - 28 Mayıs 2025. Bu noktada asil hak sahiplerinin sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıklarından sonra kalan daireler için olduğu belirtildi.
TAŞINMAZLARLA İLGİLİ DETAYLAR
TOKİ tarafından Ankara'da satılacağı belirtilen söz konusu taşınmazların, Çubuk ilçe sınırlarında 1 yıldır ikamet edenlere ya da ilçe nüfusuna kayıtlı olanlara satılacağı duyuruldu.
Konutlar için başvuru sahiplerinde T.C. vatandaşı olma ve 18 yaşını tamamlamış olma şartlarının aranacağı açıklandı. Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı için sadece bir adet başvuru yapılabileceği belirtildi. Birden fazla başvuru yapıldığında ise başvuruların geçersiz sayılacağı aktarıldı