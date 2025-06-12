TOKİ SOSYAL KONUT E-DEVLET 2025 BAŞVURU: 2025 TOKİ sosyal konut projesi başvurusu ne zaman başlanacak?

TOKİ’nin hayata geçireceği 250 bin sosyal konut projesi için başvuru takvimi netleşmeye başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gençlerle gerçekleştirdiği buluşmada projeye dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, sosyal konut projesinde gençler için özel kontenjan ayrılacağını belirtirken, başvuru sürecine dair ipuçları da verdi. İşte proje detayları ve başvuru tarihine dair merak edilenler...
Kira öder gibi ev sahibi olma hayali kuranlar için TOKİ’den dev adım! 250 bin sosyal konut projesinde geri sayım başladı. Çevre Bakanı Murat Kurum’un verdiği müjdeli haberle birlikte, gençler için ayrı kontenjanın ayrılacağı da duyuruldu. Peki başvurular ne zaman başlayacak? TOKİ ekranı ne zaman açılacak? İşte tüm detaylar…
TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU NE ZAMAN ALINACAK?
TOKİ 250 bin konut başvuru ekranı henüz açılmadı. İhalelere devam eden TOKİ, yeni yapılacak konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için de ihale tarihlerini açıkladı. 7 Kasım'da başlayan ihaleler, Haziran 2025'e kadar devam edecek.
Bakan Kurum, proje başvurularının yıl sonu veya önümüzdeki yılın başı itibarıyla vatandaşa açılacağını belirtti.
Bir öğrencinin gençleri ev sahibi yapmaya yönelik Bakanlığın yeni bir projesi olup olmadığı yönündeki sorusuna Bakan Kurum, şöyle yanıt verdi:
"Daha önceki projemizde evi olmayan 18 yaşını doldurmuş arkadaşlarımıza böyle bir kontenjan ayırdık. İnşallah şimdi yeni çalıştığımız yıl sonu veya önümüzdeki yılın başı itibarıyla vatandaşımıza sunacağımız projeden de gençlerimize yine kontenjan ayıracağız. 18 yaşını doldurmuş gençlerimiz sizler bu projeye başvurabileceksiniz. Arkadaşlarımız hayata belki bir evi olarak atılacak. Yani bu çok önemli bir avantaj. Bunun dışında da tüm Türkiye'de biliyorsunuz bu projeleri yürütüyoruz. Sosyal konut anlamında bugüne kadar 1,5 milyon sosyal konutu ülkemizde 81 şehrimize kazandırdık. İnşallah buna yenilerini eklemeye devam edeceğiz."