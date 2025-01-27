Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 2025 yılında konut inşaatlarına devam edecek. TOKİ, 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamındaki sosyal konutların ihale tarihlerinin belirlendi. TOKİ, "İlk Evim İlk İş Yerim" projesine ilişkin merak edilen sorulara yanıt verildi.
TOKİ, 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamındaki sosyal konut ihaleleri başlamıştı. Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayan TOKİ konut projesi başvuruları için henüz resmi bir duyuru gelmedi. TOKİ'nin konuya dair yakın zamanda açıklama yapması bekleniyor.
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İlk Evim İlk İş Yerim projesine ilişkin merak edilen soru ve cevaplar, TOKİ'nin sosyal medya sayfasında şöyle yer aldı:
Sözleşme ne zaman imzalanacak, inşaat ne zaman başlayacaktır?
İdarece inşa edilecek konut projelerinde; imar planlama, projelendirme ve ruhsatlandırma işlemlerinin tamamlanması ve ihale sürecini müteakip, konutların satış fiyatları belirleme işlemleri tamamlandıktan sonra sözleşme imzalama işlemleri başlatılacaktır.
TOKİ başvuru aşamasında konut tipi seçilebilecek mi?
Başvurular, konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek 'Konut Belirleme Kurası' ile belirlenecek.
250.000 Konut Projesinde hane halkından farklı kişiler iki ayrı farklı projeye başvuru yapabilir mi?
250 bin konut projesinde hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek, her iki eşin de başvuru yapması durumunda başvuruların tamamı geçersiz sayılacak.
Hane halkındaki farklı kişiler, kişi, eşi ve velayet altındaki çocuğu hariç, dede, 18 yaş üstü çocuklar da projelere başvuru yapabilir mi?
Evet. Başvurabilir.
Şehit ailesi kategorisinde yapılacak başvurularda yaş sınırı var mıdır?
Sadece bu kategoride yaş sınırı yok.
Başvuru şartları geçerliliğinde hangi tarih esas alınacak?
Başvurucunun, gelir, konut olmama, ikametgah, yaş şartlarını başvuru tarihinde taşıması gerekecek. Daha sonraki değişiklikler dikkate alınmayacak.
Adına kayıtlı 'yapı kullanım belgesi' olanlar projelere başvurabilir mi?
Konut başvurusunda bulunan kişilerin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması, daha önce Toplu Konut İdaresince satılmış bir gayrimenkule sahip olmamış ve daha önce Toplu Konut İdaresinden kredi almamış olması şartı aranacak. Yapı kullanım belgesi başvuru şartları arasında yer almıyor.
Konutunu iade veya feshedenler ve iş yeri alanlar başvuru yapabilir mi?
Konutunu iade ve feshedenler ve iş yeri alanlar da başvuru yapabilecek.
Hisseli tapu sahibi olanlar başvuru yapabilir mi?
Bağımsız ve tam hissesi olmadığı sürece başvuru yapılabilecek.
Engelli ve kısıtlı kişilerin başvurusu nasıl olacak?
Engelli kategorisinden başvuru yapılabilmesi için en az yüzde 40 engelli olunması gerekiyor. 18 yaşından küçük engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına engelli kategorisinden başvuru yapabilecek. 18 yaşından büyük kısıtlı olan engelliler vasi/velileri aracılığı ile başvuru yapacak. Bu konuda vasilik kararında hüküm bulunması veya vasilik makamı olan mahkemeden uygunluk yazısı getirilmesi gerekecek.
Başvuru bedel iadeleri ne zaman ve nasıl yapılacak?
Başvuru dönemi içinde, başvuru bedelini alarak başvurular iptal edebilecek. Asil hak sahibi olmayanların başvuru bedelleri, kuradan 5 iş günü sonra iade edilecek. Başvurusu iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade olarak alabilecek.
Vatandaşın konutunu iade etmek istemesi halinde süreç ne şekilde ilerleyecek?
İade etme hakkı bulunmakta olup, banka nezdinde imzalanan satış sözleşmesi hükümleri uyarınca işlem yapılacak.
Konut projesinde asil hak sahibi olup, çıkan konutu istemeyenler için başvuru bedel iade süresi nedir?
İlgili projedeki sözleşme imzalama süresinin bitimini müteakiben başvuru iade işlemleri yapılacak.