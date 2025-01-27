Engelli ve kısıtlı kişilerin başvurusu nasıl olacak?

Engelli kategorisinden başvuru yapılabilmesi için en az yüzde 40 engelli olunması gerekiyor. 18 yaşından küçük engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına engelli kategorisinden başvuru yapabilecek. 18 yaşından büyük kısıtlı olan engelliler vasi/velileri aracılığı ile başvuru yapacak. Bu konuda vasilik kararında hüküm bulunması veya vasilik makamı olan mahkemeden uygunluk yazısı getirilmesi gerekecek.