Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Tekirdağ Çorlu 2210/ 250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; İki adet projede toplam 2+1 tipi 969 ve 3+1 tipi 240 olmak üzere toplam 1209 adet konut için gerçekleştirilecek Konut Belirleme Kurası yapıldı. İşte TOKİ Tekirdağ Çorlu konut belirleme kura çekiliş sonuçları isim listesi.