Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında Tekirdağ Çorlu’da başvuru toplanan 2+1 tipi 969 ve 3+1 tipi 240 olmak üzere toplam 1209 adet konut için Konut Belirleme Kurası gerçekleştirildi. TOKİ kura sonucuyla birlikte hak sahiplerinin konut yerleri belirlendi. İşte Tekirdağ Çorlu TOKİ konut belirleme kura çekiliş sonuçları isim listesi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Tekirdağ Çorlu 2210/ 250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; İki adet projede toplam 2+1 tipi 969 ve 3+1 tipi 240 olmak üzere toplam 1209 adet konut için gerçekleştirilecek Konut Belirleme Kurası yapıldı. İşte TOKİ Tekirdağ Çorlu konut belirleme kura çekiliş sonuçları isim listesi.