TOKİ tarafından 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Tekirdağ Çorlu sosyal konut projesinde hak sahipleri için 2+1 tipi 243 ve 3+1 tipi 83 olmak üzere toplam 326 adet konut için konut belirleme kurası çekiliyor. İşte TOKİ Tekirdağ Çorlu konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
TOKİ Tekirdağ Çorlu’da konut belirleme kura sonuçları ile hak sahiplerinin konutların yerleri belirleniyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, Tekirdağ Çorlu Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 243 adet ve 3+1 nitelikli 83 adet olmak üzere toplamda 326 adet konut için Konut Belirleme Kurası yapılmakta. Çorlu TOKİ konutlarına 2183 başvuru yapılmıştı. İşte TOKİ Tekirdağ Çorlu konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 20 Ocak 2025 – 11 Şubat 2025 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Türkiye geneli tüm şubelerinde imzalanabilecektir. Proje Temerküz Şubesi T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Çorlu şubesidir.
Söz konusu projede çekilen kurada konutu belirlenemeyen hak sahipleri, Tekirdağ Çorlu 2210 / 250000 Sosyal Konut Projesi konut belirleme kurasına tekrar katılacaklardır. Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.
-İlk taksit ödemesi, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
-İlk dönemsel artış tarihi, Temmuz 2025 tarihinden itibaren başlatılacaktır.
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.