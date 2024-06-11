Çalışma hayatını yakından ilgilendiren maddeleri içeren yasada, 3600 ek gösterge, Bağ-Kur 7200 prim gün sayısının düşürülmesi, ev kadınlarına emeklilik ve kademeli emeklilik gibi önemli konular yer alıyor. Bu düzenlemelerle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor ve gözler Meclis'e çevrildi. Peki, Torba Yasa maddeleri onaylandı mı? 3600 ek gösterge ve Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı Meclis'ten geçti mi? İşte, Torba Yasa maddeleri ve içeriği hakkında son durum!
Çalışma hayatı ve ekonomik düzenlemelerle ilgili birçok maddenin yer aldığı Torba Yasa, içerdiği maddelerle gündemdeki yerini koruyor. 86 maddelik yasanın 55 maddesi kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlanmış ve yürürlüğe girmişti. Şimdi ise gözler, kalan maddelerin ne zaman onaylanacağına çevrildi. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren bu yasada, çeşitli yeni düzenlemeler bulunuyor. Peki, Torba Yasa maddeleri ve içeriği nelerdir, ne zaman yürürlüğe girecek?
TORBA YASA 2024 SON DAKİKA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın aktardığı üzere erken emeklilik reformu noktasında birçok adım atılıyor. Bağkur 7200, ev hanımlarına prim desteği, erken emeklilik, 3600 ek gösterge son durum gelişmeleri arasında takip ediliyor.
TORBA YASADA NELER VAR?
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK
İşte Bakan Işıkhan'ın konuşmasından kesitler:
"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır."
3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA VAR MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:
"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."
Çalışmanı torba yasa maddeleri arasında olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.
BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISINA DÜŞECEK Mİ?
Bakan Işıkhan Bağ-Kur prim günlerinin düşürülmesiyle ilgili ise şunları söyledi:
Yeni yapılacak düzenlemelerden biri de Bağ-Kur'luların prim gün sayısının SSK'lılarla eşit hale getirilip; prim gün sayısının 9 bin günden, 7 bin 200 güne düşürülmesi ki, buna bir başka yazımda detaylı değineceğim. Bu şartlarda bugün Bağ-Kur statüsünde 9.000 gün prim ödeyerek, 58 yaşında emekli olacak ev kadını, 7.200 prim günle (20 yıl) daha erken emekliliğe hak kazanmış olacak.
Merak edilen bir konuda, geçmişte prim ödemiş, bir nedenden dolayı prim ödemeyi bırakmış ya da halen isteğe bağlı sigortalılığı süren ev kadınlarının yeni düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacağı. Çalışma henüz net değil ama yeni düzenlemenin hiçbir sigortası olmayan ev kadınlarını kapsayacağı ve prim desteğinin bu kişilere verileceği üzerinde duruluyor.
KADEMELİ EMEKLİLİKTE SON DURUM!
Torba yasa çalışmalarının Meclis gündemine gelmesi ardından kademeli emeklilik de araştırılanlar arasında yerini almıştı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medyadan konuyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, "Gündemimizde kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." ifadelerini kullandı.
TORBA YASA MECLİSTEN GEÇTİ Mİ, NE ZAMAN ÇIKACAK?
Torba yasa düzenlemesiyle ilgili AK Parti tarafından çalışma yapıldığı bilgisi çeşitli vesilelerle kamuoyuyla paylaşıldı. Ancak düzenlemenin taslak metninin ne zaman hazırlanacağı ve görüşülmek üzere Meclis Başkanlığı'na ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor.
YENİ YARGI PAKETİ TORBA YASADA VAR MI?
İçerisinde genel olarak infaz düzenlemelerinin yer aldığı torba kanun teklifi kamuoyunda 8. yargı paketi olarak kabul ediliyordu.
Düzenleme Mart ayı başında Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu torba kanun teklifiyle şuan beklenen ve içerisinde Bağ-Kur 7200 günde emeklilik, 3600 ek gösterge gibi olası düzenlemelerin yer alması beklenen torba yasa birbirinden farklıdır.