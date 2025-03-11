Dul ve Yetimler Hisseleri Oranında Yararlanacak

Dul ve yetim aylığı alanlar da yeni düzenlemeden hisse oranlarına göre faydalanacak. Yüzde 75 oranında ölüm aylığı alanlara bayram başına 3 bin lira, toplamda 6 bin lira ödeme yapılacak. Yüzde 50 oranında aylık alanlar, her bayramda 2 bin lira olmak üzere toplamda 4 bin lira alacak. Yüzde 25 oranında ölüm aylığı alanlara ise her bayram için bin lira, yıl boyunca toplamda 2 bin lira ikramiye ödenecek. Ayrıca, hem kendi emekliliğinden hem de vefat eden eşinden maaş alan kişilerin ikramiyesi, en yüksek ödemeyi sağlayan dosya üzerinden hesaplanacak.