Yaklaşık 16.6 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesinde artış yapılıyor. Meclis'e sunulan yeni düzenlemeyle, emeklilerin Ramazan ve Kurban Bayramı’nda aldığı 3 bin liralık ikramiye yüzde 33.3 artırılarak 4 bin liraya yükseltilecek. Böylece emekliler, yıl içinde toplam 8 bin lira bayram ikramiyesi alacak. Düzenlemenin kısa süre içinde yasalaşması bekleniyor.
Emeklilerin bayram ikramiyesinde artış yapılması için hazırlanan düzenleme TBMM’ye sunuldu. Yeni düzenlemeyle, bayram başına 3 bin lira olan ikramiye 4 bin liraya yükseltilecek. Emekliler ilk ödemeyi bu ay, ikinci ödemeyi ise Haziran başında alacak. Böylece toplam ikramiye tutarı 8 bin liraya çıkacak.
Emekliye Bayram İkramiyesi Artışı Netleşti
Emeklilere bayram ikramiyesi zammı netleşti. TBMM’ye sunulan düzenleme ile emeklilerin Ramazan ve Kurban Bayramı’nda aldığı ikramiye tutarı yüzde 33,3 artırılarak 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilecek. Bu kapsamda emekliler, 2025 yılında toplamda 8 bin lira bayram ikramiyesi alacak. İlk ödemenin Mart ayının son haftasında, ikinci ödemenin ise Kurban Bayramı öncesinde, Haziran ayı başında yapılması planlanıyor. Ödeme takvimine ilişkin kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak.
Dul ve Yetimler Hisseleri Oranında Yararlanacak
Dul ve yetim aylığı alanlar da yeni düzenlemeden hisse oranlarına göre faydalanacak. Yüzde 75 oranında ölüm aylığı alanlara bayram başına 3 bin lira, toplamda 6 bin lira ödeme yapılacak. Yüzde 50 oranında aylık alanlar, her bayramda 2 bin lira olmak üzere toplamda 4 bin lira alacak. Yüzde 25 oranında ölüm aylığı alanlara ise her bayram için bin lira, yıl boyunca toplamda 2 bin lira ikramiye ödenecek. Ayrıca, hem kendi emekliliğinden hem de vefat eden eşinden maaş alan kişilerin ikramiyesi, en yüksek ödemeyi sağlayan dosya üzerinden hesaplanacak.
Taşımacılıkta Cezalar Artıyor
TBMM’ye sunulan torba yasa teklifinde emekli bayram ikramiyesinin yanı sıra ulaşım, doğum yardımı ve havacılık sektörüne yönelik düzenlemeler de yer alıyor. Yeni yasa ile yetki belgesi olmadan taşımacılık yapanlara ve biletsiz yolcu taşıyanlara ağır cezalar getiriliyor. Bu kapsamda ihlalde bulunanlara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar, yetki belgesi olmadan taşımacılık faaliyetinde bulunanlara ise 25 bin liradan 250 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.
Doğum Yardımı Artıyor
Doğum yardımı artışına ilişkin düzenleme de torba yasada yer alıyor. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan çocuklar için devlet tarafından tek seferlik veya 5 yaşına kadar aylık doğum yardımı ödemesi yapılacak. Yardımdan yararlanmak için Türkiye’de ikamet şartı aranırken, miktar ve çocuk başına ödeme detayları Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.
DHMİ Personeline Performans Primi
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) personeline yönelik performans primi düzenlemesi de yasada yer alıyor. Türkiye’deki sivil havalimanlarında gerçekleşen giden uçak trafiği baz alınarak, memur maaş katsayısının yüzde 40’ı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar, DHMİ personeline performans primi olarak ödenecek.
Yabancı Plakalı Araçlara Borç Şartı
Ayrıca, yabancı plakalı araçların Türkiye’den çıkış yapabilmesi için geçiş ücretleri ve trafik cezalarının ödenmiş olması gerekecek. Borcu bulunan araçların çıkışına izin verilmeyecek. Torba yasanın Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.