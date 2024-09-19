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TRT Tabii Canlı UEFA Şampiyonlar Ligi 19 Eylül 2024 bugünkü Maçları

TRT Tabii Canlı UEFA Şampiyonlar Ligi 19 Eylül 2024 bugünkü Maçları

11:2019/09/2024, Perşembe
G: 19/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TRT Tabii maç saatleri

Günün Şampiyonlar Ligi maçları TRT Tabii canlı maç izle ekranı üzerinde takip ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin Lig Aşaması’nda 1. Hafta heyecanı devam ediyor. Avrupa’nın dev kulüpleri, gruptan çıkma mücadelesi için sahaya çıkacak. İşte TRT Tabii UEFA Şampiyonlar Ligi 19 Eylül 2024 maçları.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2024-2025 sezonu, Salı günü oynana 6 maçla başladı. Futbolseverler dev maçların heyecanını TRT 1, TRT Spor ve TRT'nin dijital platformu Tabii'de yaşamakta. İşte TRT Tabii UEFA Şampiyonalar Ligi 19 Eylül 2024 maçları.

19 EYLÜL 2024 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI TRT 1-TRT TABİİ MAÇ SAATLERİ

19.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Benfica (Portekiz) TRT 1


19.45 Feyenoord (Hollanda)-Bayer Leverkusen (Almanya) Tabii Spor

19.45 Feyenoord (Hollanda)-Bayer Leverkusen (Almanya) Tabii Spor

22.00 Atalanta (İtalya)-Arsenal (İngiltere) Tabii Spor

22.00 Atletico Madrid (İspanya)-Leipzig (Almanya) Tabii Spor 2

22.00 Monaco (Fransa)-Barcelona (İspanya) TRT 1

22.00 Brest (Fransa)-Sturm Graz (Avusturya) Tabii Spor 2

#TRT Tabii
#TRT Tabii UEFA Şampiyonalar Ligi maçları
#TRT Tabii canlı izle

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