Günün Şampiyonlar Ligi maçları TRT Tabii canlı maç izle ekranı üzerinde takip ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin Lig Aşaması’nda 1. Hafta heyecanı devam ediyor. Avrupa’nın dev kulüpleri, gruptan çıkma mücadelesi için sahaya çıkacak. İşte TRT Tabii UEFA Şampiyonlar Ligi 19 Eylül 2024 maçları.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2024-2025 sezonu, Salı günü oynana 6 maçla başladı. Futbolseverler dev maçların heyecanını TRT 1, TRT Spor ve TRT'nin dijital platformu Tabii'de yaşamakta. İşte TRT Tabii UEFA Şampiyonalar Ligi 19 Eylül 2024 maçları.
19 EYLÜL 2024 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI TRT 1-TRT TABİİ MAÇ SAATLERİ
19.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Benfica (Portekiz) TRT 1
19.45 Feyenoord (Hollanda)-Bayer Leverkusen (Almanya) Tabii Spor
19.45 Feyenoord (Hollanda)-Bayer Leverkusen (Almanya) Tabii Spor
22.00 Atalanta (İtalya)-Arsenal (İngiltere) Tabii Spor
22.00 Atletico Madrid (İspanya)-Leipzig (Almanya) Tabii Spor 2
22.00 Monaco (Fransa)-Barcelona (İspanya) TRT 1
22.00 Brest (Fransa)-Sturm Graz (Avusturya) Tabii Spor 2