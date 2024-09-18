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TRT Tabii UEFA Şampiyonlar Ligi 18 Eylül 2024 maçları

11:32 - 18/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:35 - 18/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
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UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TRT Tabii maç saatleri

Günün Şampiyonlar Ligi maçları TRT Tabii canlı maç izle ekranı üzerinde takip ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin Lig Aşaması’nda 1. Hafta heyecanı başlıyor. Avrupa’nın dev kulüpleri, gruptan çıkma mücadelesi için sahaya çıkacak. İşte TRT Tabii UEFA Şampiyonlar Ligi 18 Eylül 2024 maçları.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2024-2025 sezonu, Salı günü oynana 6 maçla başladı. Futbolseverler dev maçların heyecanını TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu Tabii'de yaşamakta. İşte TRT Tabii UEFA Şampiyonalar Ligi 18 Eylül 2024 maçları.

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18 EYLÜL 2024 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI TRT 1-TRT TABİİ MAÇ SAATLERİ

19.45 Bologna (İtalya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) TRT 1


3/ 10

19.45 Sparta Prag (Çekya)-Salzburg (Avusturya) Tabii Spor

4/ 10

22.00 Club Brugge (Belçika)-Borussia Dortmund (Almanya) TRT 1

5/ 10

22.00 Celtic (İskoçya)-Slovan Bratislava (Slovakya) Tabii Spor 2

6/ 10

22.00 Manchester City (İngiltere)-Inter Milan (İtalya) Tabii Spor

7/ 10

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Girona (İspanya) Tabii Spor 1

8/ 10

19 EYLÜL 2024 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI TRT 1-TRT TABİİ MAÇ SAATLERİ

19.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Benfica (Portekiz) TRT 1

19.45 Feyenoord (Hollanda)-Bayer Leverkusen (Almanya) Tabii Spor

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19.45 Feyenoord (Hollanda)-Bayer Leverkusen (Almanya) Tabii Spor

22.00 Atalanta (İtalya)-Arsenal (İngiltere) Tabii Spor

10/ 10

22.00 Atletico Madrid (İspanya)-Leipzig (Almanya) Tabii Spor 2

22.00 Monaco (Fransa)-Barcelona (İspanya) TRT 1

22.00 Brest (Fransa)-Sturm Graz (Avusturya) Tabii Spor 2

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