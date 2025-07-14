Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TÜİK açıkladı: Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 2,7 milyon kişi iller arasında göç etti

TÜİK açıkladı: Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 2,7 milyon kişi iller arasında göç etti

11:3614/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin "İç Göç İstatistikleri" bültenini yayımladı. Buna göre, ülkede 2008 yılında yüzde 3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli ve çıkışlı bir seyir izleyerek 2024'te yüzde 3,13 oldu. Bu çerçevede, Türkiye'de geçen yıl 2 milyon 682 bin 673 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun yüzde 47,6'sını erkekler, yüzde 52,4'ünü ise kadınlar oluşturdu.

TÜİK’in 2024 ‘İç Göç İstatistikleri’ bültenine göre 2008’de yüzde 3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı yıllar içinde inişli ve çıkışlı bir seyir izleyerek 2024’te yüzde 3,13 oldu.

EN ÇOK VE EN AZ GÖÇ ALAN İLLER


En çok göç alan il İstanbul, en az göç alan il Ardahan oldu

ürkiye’de iller arası göç eden nüfusun dağılımına bakıldığında İstanbul’un 395 bin 485 kişiyle en çok göç alan il oldu. İstanbul’u takip eden iller şöyle:


Ankara: 202 bin 402 kişi

İzmir: 117 bin 889 kişi

En az göç alan illerse şöyle:

Ardahan: 4 bin 570 kişi

Bayburt: 5 bin 644 kişi

Tunceli: 6 bin 739 kişi


İstanbul 369 bin 453 kişiyle en çok göç veren il olurken takip eden illerse şöyle:


Ankara: 150 bin 373 kişi

İzmir: 102 bin 40 kişi


En az göç veren illerse şöyle:


Ardahan: 6 bin 441 kişi

Kilis: 8 bin 41 kişi

Bayburt: 8 bin 639 kişi



#tüik
#göç
#2024 göç istatistikleri
#en çok göç alan il
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı: BİLSEM kayıtları ne zaman? Gerekli belgeler neler?