Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin "İç Göç İstatistikleri" bültenini yayımladı. Buna göre, ülkede 2008 yılında yüzde 3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli ve çıkışlı bir seyir izleyerek 2024'te yüzde 3,13 oldu. Bu çerçevede, Türkiye'de geçen yıl 2 milyon 682 bin 673 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun yüzde 47,6'sını erkekler, yüzde 52,4'ünü ise kadınlar oluşturdu.

1 /4 TÜİK’in 2024 ‘İç Göç İstatistikleri’ bültenine göre 2008’de yüzde 3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı yıllar içinde inişli ve çıkışlı bir seyir izleyerek 2024’te yüzde 3,13 oldu.

2 /4 EN ÇOK VE EN AZ GÖÇ ALAN İLLER

En çok göç alan il İstanbul, en az göç alan il Ardahan oldu

3 /4 ürkiye’de iller arası göç eden nüfusun dağılımına bakıldığında İstanbul’un 395 bin 485 kişiyle en çok göç alan il oldu. İstanbul’u takip eden iller şöyle:

Ankara: 202 bin 402 kişi İzmir: 117 bin 889 kişi En az göç alan illerse şöyle: