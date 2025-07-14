Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin "İç Göç İstatistikleri" bültenini yayımladı. Buna göre, ülkede 2008 yılında yüzde 3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli ve çıkışlı bir seyir izleyerek 2024'te yüzde 3,13 oldu. Bu çerçevede, Türkiye'de geçen yıl 2 milyon 682 bin 673 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun yüzde 47,6'sını erkekler, yüzde 52,4'ünü ise kadınlar oluşturdu.
TÜİK’in 2024 ‘İç Göç İstatistikleri’ bültenine göre 2008’de yüzde 3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı yıllar içinde inişli ve çıkışlı bir seyir izleyerek 2024’te yüzde 3,13 oldu.
EN ÇOK VE EN AZ GÖÇ ALAN İLLER
En çok göç alan il İstanbul, en az göç alan il Ardahan oldu
ürkiye’de iller arası göç eden nüfusun dağılımına bakıldığında İstanbul’un 395 bin 485 kişiyle en çok göç alan il oldu. İstanbul’u takip eden iller şöyle:
Ankara: 202 bin 402 kişi
İzmir: 117 bin 889 kişi
En az göç alan illerse şöyle:
Ardahan: 4 bin 570 kişi
Bayburt: 5 bin 644 kişi
Tunceli: 6 bin 739 kişi
İstanbul 369 bin 453 kişiyle en çok göç veren il olurken takip eden illerse şöyle:
Ankara: 150 bin 373 kişi
İzmir: 102 bin 40 kişi
En az göç veren illerse şöyle:
Ardahan: 6 bin 441 kişi
Kilis: 8 bin 41 kişi
Bayburt: 8 bin 639 kişi