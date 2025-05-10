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TÜİK AÇIKLADI: Türkiye’nin en uzun ömürlü illeri hangileri?

TÜİK AÇIKLADI: Türkiye’nin en uzun ömürlü illeri hangileri?

09:3710/05/2025, Cumartesi
G: 10/05/2025, Cumartesi
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2020-2022 verilerine göre, Türkiye’de doğuşta beklenen yaşam süresi ortalama 77,5 yıl olarak hesaplandı. Kadınların erkeklerden daha uzun yaşadığı istatistiklere yansırken, en uzun ve en kısa ömürlü iller sıralandı. Peki, Türkiye'nin en uzun ömürlü illeri hangileri? Detaylar haberimizde...

Muğla, Trabzon ve Tunceli zirvede yer aldı. Kadınlar, erkeklerden ortalama 5,5 yıl daha uzun yaşıyor.

En uzun ömürlü 5 il:

  • Muğla – 80,8 yıl



  • Trabzon - 80,7 yıl



  • Tunceli – 80,6 yıl
  • Giresun – 80,3 yıl
  • Çanakkale – 80,2 yıl

En kısa ömürlü 5 il:

  • Ağrı – 75,5 yıl


  • Van – 75,9 yıl
  • Şanlıurfa – 76,0 yıl
  • Kilis – 76,1 yıl

Siirt – 76,2 yıl

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