Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahminlerinin ardından Tunceli'de de kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışının artmasıyla birlikte öğrenciler okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyor. Peki Tunceli'de 19 Şubat'ta okullar tatil edildi mi?
Tunceli'de kar yağışı etkisini arttırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet adresinden (www.mgm.gov.tr) üzerinden yaptığı hava durumu tahmin ve uyarılarında kar yağışının ülke genelinde etkili olması beklendiğini duyurmuştu. Tunceli'de de kar yağışının ardından tatil ile ilgili resmi açıklama yapıldı.
TUNCELİ'DE YARIN 19 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışından dolayı eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
Pülümür Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, 19 Şubat 2025 Çarşamba günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Ayrıca engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.