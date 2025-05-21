Akay, koruyucuların 2-3 saatte yenilenmesi, deniz veya havuz sonrası ya da yoğun terleme durumunda yeniden uygulanması gerektiğini vurguladı.





Dr. Başak Yalçın da güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmanın yollarına ilişkin "Belli saatlerde güneşte bulunulmamalı. Gündüz dışarı çıkılacağında uzun kollu ve güneşten koruyucu giysiler, şapka, gözlük gibi yöntemler tercih edilmeli. Hatta ultraviyole indeksi takip edilerek ona göre çocukların ya da erişkinlerin güneşe çıkması ya da çıkmaması sağlanmalı" önerilerini sıraladı.

Taramaların hangi illerde ve merkezlerde uygulanacağı bilgisine Türk Dermatoloji Derneği ile Euromelanoma'nın internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.



