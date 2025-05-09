Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları hangileri?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'deki sosyal medya kullanımına dair dikkat çeken verileri kamuoyuyla paylaştı. We Are Social ve Meltwater tarafından hazırlanan "Dijital 2025 Türkiye Raporu"nu inceleyen Uraloğlu, Türkiye'deki sosyal medya kullanıcı sayısının 58,5 milyona ulaştığını açıkladı. Peki, Türkiye'de en çok hangi sosyal medya uygulamaları tercih ediliyor? Kullanıcılar hangi platformlarda en fazla zaman geçiriyor? İşte detaylar…
TÜRKİYE'DE SOSYAL MEDYA KULLANIMININ GENEL DURUMU
Türkiye’de toplam internet kullanıcı sayısı 77,3 milyona ulaşmış durumda. Kullanıcılar, internet üzerinde günde ortalama 7 saat 13 dakika vakit geçiriyor. Sosyal medya platformları ise oldukça çeşitlenmiş durumda; bir kullanıcı, ayda ortalama 7,6 farklı sosyal medya platformunu aktif olarak kullanıyor.
SOSYAL MEDYAYI EN ÇOK ERKEKLER Mİ KULLANIYOR?
Sosyal medya kullanımının cinsiyet dağılımına baktığımızda, erkek kullanıcılar yüzde 53,4 ile kadınlardan (yüzde 46,6) biraz daha fazla. Kullanıcılar sosyal medya platformlarını en çok arkadaşları, aile üyeleri ve tanıdıklarını takip etmek için kullanıyor. Bunu, markaların hesaplarını takip etmek ve haber içerikleri izlemek izliyor.
TÜRKİYE'DE EN POPÜLER SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI HANGİLERİ?
Instagram: 58,4 milyon kullanıcı
Kullanıcılar, Instagram'da ayda ortalama 32 saat 36 dakika vakit geçiriyor.
YouTube: 57,5 milyon kullanıcı
YouTube'da ise kullanıcılar, ayda 23 saat 31 dakika vakit harcıyor.
TikTok: 40,2 milyon kullanıcı
TikTok'ta geçirilen süre 26 saat 26 dakika.
Facebook: 34,8 milyon kullanıcı
Facebook: Facebook kullanıcıları, ayda 9 saat 45 dakika geçirmekte.
X: 19,7 milyon kullanıcı
X platformunda ise kullanıcılar, ayda ortalama 5 saat 4 dakika zaman harcıyor.
Bu veriler, Türkiye'deki sosyal medya kullanımının ne kadar yoğun olduğunu ve kullanıcıların en çok hangi platformlarda vakit geçirdiğini gözler önüne seriyor. Elektronik ve dijital dünyada sosyal medyanın etkisi giderek artarken, kullanıcılar bu platformları hem iletişim hem de eğlence amacıyla aktif şekilde kullanmaya devam ediyor.