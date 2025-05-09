Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları hangileri?

Bu veriler, Türkiye'deki sosyal medya kullanımının ne kadar yoğun olduğunu ve kullanıcıların en çok hangi platformlarda vakit geçirdiğini gözler önüne seriyor. Elektronik ve dijital dünyada sosyal medyanın etkisi giderek artarken, kullanıcılar bu platformları hem iletişim hem de eğlence amacıyla aktif şekilde kullanmaya devam ediyor.