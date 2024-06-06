Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu. Listenin ilk sırasında altıncı kez Türk Hava Yolları yer alarak tahtını korudu. Türkiye'nin ilk elektrikli otomobil markası Togg 20'inci sıradan giriş yaptı. Togg'un marka değeri 182 milyon dolar olarak hesaplandı. İşte Türkiye'nin en değerli şirketleri isim listesi.

1 / 13 Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2024 yılına ilişkin "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Türkiye 125" çalışmasını tamamladı. 2007'den bu yana yayımlanan liste, sermaye piyasasına dahil markalardaki artış sonrasında 100'den 125 markaya çıkarıldı.

2 / 13 Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, "en değerli markalar" listesini açıkladı. Son 5 yıldır zirvede olan THY, 2024 yılı listesinde de ilk sırada yer aldı. THY'nin marka değeri 1 milyar 985 milyon dolar olarak belirlendi.

3 / 13 İkinci sıra 1 milyar 265 milyon dolar marka değiri ile Arçelik’in oldu.

4 / 13 Üçüncü sıra 917 milyon dolar marka değeri ile Vestel'in oldu.

5 / 13 İş Bankası 859 milyon dolarlık marka değeriyle 1 basamak yükseldi, dördüncü sıraya çıktı.

6 / 13 Onu 831 milyon dolarla Garanti BBVA takip etti.

7 / 13 Ford Otosan 816 milyon dolar ile altıncı sırada yerini aldı.

8 / 13 Ziraat Bankası 665 milyon dolar marka değeri ile yedinci sırada yer aldı.



9 / 13 Yapı Kredi 596 milyon dolarla sekizinci sırada yerini aldı.

10 / 13 LC Waikiki listeye 542 milyon dolarla dokuzuncu sıradan girdi.

11 / 13 Akbank 532 milyon dolarla onuncu sırayı aldı.

12 / 13 Türkiye'nin ilk elektrikli otomobil markası Togg 20'inci sıradan giriş yaptı. Togg'un marka değeri 182 milyon dolar olarak hesaplandı.