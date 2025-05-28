Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Türkiye’nin en değerli markaları açıklandı: İşte ilk 20 Türk markası

Türkiye’nin en değerli markaları açıklandı: İşte ilk 20 Türk markası

00:5328/05/2025, Çarşamba
G: 28/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2025 yılına ilişkin "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Türkiye 125" çalışmasını tamamladı. 2007'den bu yana yayımlanan liste, sermaye piyasasına dahil markalardaki artış sonrası 100'den 125 markaya çıkarıldı.

THY, 2 milyar 266 milyon dolarlık marka değeriyle son yıllarda olduğu gibi yine ilk sırada yer aldı.


İkinci sıranın sahibi 1 milyar 645 milyon dolarla Arçelik olurken İş Bankası geçen yıla kıyasla bir basamak yükselerek 1 milyar 240 milyon dolarla üçüncü sıraya çıktı.

Geçen yıl üçüncü olan Vestel bir sıra gerileyerek, 928 milyon dolarla dördüncü sıraya düştü.


Ford Otosan 905 milyon dolarla 5'inci, Ziraat Bankası 875 milyon dolarla 6'ncı, LC Waikiki 828 milyon dolarla 7'nci, Garanti BBVA 721 milyon dolarla 8'inci, Yeni Rakı 590 milyon dolarla 9'uncu, Vakıfbank 386 milyon dolarla 10'uncu sırayı aldı.


Geçen yıl 20'nci sıradan listeye giren Türkiye'nin ilk elektrikli otomobil markası Togg, 179 milyon dolarlık değeriyle bu yıl da yerini korudu.


24 yeni marka

Listeye, bu yıl 24 yeni marka dahil oldu. Altınkılıç, Astor Enerji, Big Chefs, Bilkom, Bizim, Çelik Motor, Doğan Trend, Efor Çay, Eker, Eksun, Gezinomi, Hedef Filo, Hepsiburada, Mobiltel, Oba Makarna, Penta, Reeder, Sasa, Suwen, TV8, Trendyol, VBT Yazılım, VDF Filo ve Yiğit Akü listeye giren diğer markalar oldu.


125 markanın toplam değeri 17 milyar dolara ulaştı

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, AA muhabirine, araştırmanın sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.


125 markanın toplam değerinin geçen yıla göre yüzde 15,6 artarak 14,7 milyar dolardan 17 milyar dolara yükseldiğini bildiren İlgüner, "Markalı yurt dışı satışlarını başarıyla sürdüren LC Waikiki, Mavi ve Koton gibi hazır giyim markalarının değeri artıyor. Bu durum sektörde markalaşmanın önemini de yansıtıyor." dedi.


İlgüner, listeye yeni markaların da eklendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu yıl listeye 24 yeni marka dahil oldu. Mobilite, yazılım markaları listede artarak yer bulmaya başladı. Bu durum yapısal dönüşümün işareti olarak görülmelidir. Sektörel olarak Türk markalarının küresel kabul görmesi sonucu ASELSAN, TUSAŞ gibi havacılık ve savunma sanayisi markaları değerlerini yükseltiyor."


Brand Finance'ın araştırmasına göre, Türkiye'nin en değerli ilk 20 markası ve 2025 yılı marka değerleri (milyon dolar) şöyle:

20- Togg – Otomotiv – 179 milyon dolar

19- Migros – Perakende – 218 milyon dolar

18- Şişe Cam – Kimya – 240 milyon dolar

17- Turkcell – Telekomünikasyon – 262 milyon dolar

16- Petrol Ofisi – Akaryakıt – 262 milyon dolar

15- BİM – Perakende – 293 milyon dolar

14- Ülker – Gıda – 302 milyon dolar

13- Alkollü İçecek – 304 milyon dolar

12- Yapı Kredi – Banka – 308 milyon dolar

11- Akbank – Banka – 345 milyon dolar

10- Vakıfbank – Banka – 386 milyon dolar

9- Alkollü İçecek – 590 milyon dolar

8- Garanti BBVA – Banka – 721 milyon dolar

7- LC Waikiki – Hazır Giyim – 828 milyon dolar

6- Ziraat Bankası – Banka – 875 milyon dolar

5- Ford Otosan – Otomotiv – 905 milyon dolar

4- Vestel – Dayanıklı Tüketim – 928 milyon dolar

3- İş Bankası – Banka – 1 milyar 240 milyon dolar

2- Arçelik – Dayanıklı Tüketim – 1 milyar 645 milyon dolar

1- Türk Hava Yolları (THY) – Havayolu – 2 milyar 266 milyon dolar

#En değerli markalar
#Türkiye'nin en değerli firmaları
#Brand Finance
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Türkiye’nin en değerli markaları açıklandı: İşte ilk 20 Türk markası