Türkiye, zengin tarihi ve kültürel mirasıyla gezginlere keşfetmeleri için sayısız fırsat sunuyor. Bu fırsatlardan biri de, tarihi ve kültürel yürüyüş rotaları. Bu rotalar, geçmişin izlerini sürerken aynı zamanda doğanın en güzel köylerini, vadilerini ve ormanlarını keşfetmek isteyenler için ideal bir seçenek oluşturuyor. Peki, Türkiye'nin tarihi ve kültürel yürüyüş yolları nerede?