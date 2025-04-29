Türkiye’nin tarihi ve kültürel yürüyüş rotaları, doğa ile tarihin buluştuğu benzersiz deneyimler sunuyor. Hangi rota sizi bekliyor? Likya Yolu, Ihlara Vadisi ve daha fazlası hakkında bilmeniz gerekenler...
Türkiye, zengin tarihi ve kültürel mirasıyla gezginlere keşfetmeleri için sayısız fırsat sunuyor. Bu fırsatlardan biri de, tarihi ve kültürel yürüyüş rotaları. Bu rotalar, geçmişin izlerini sürerken aynı zamanda doğanın en güzel köylerini, vadilerini ve ormanlarını keşfetmek isteyenler için ideal bir seçenek oluşturuyor. Peki, Türkiye'nin tarihi ve kültürel yürüyüş yolları nerede?
Likya Yolu
Ülkemizin en bilinen yürüyüş rotalarından biri olan Likya Yolu, Antalya’dan Fethiye’ye kadar uzanıyor ve 509 kilometre uzunluğuyla tarihi ve doğal güzellikleri birleştiriyor. Likya Yolu, antik Likya uygarlığının kalıntıları, taş mezarları ve tarihi kalıntılarıyla zengin bir geçmişi gözler önüne seriyor.
Ihlara Vadisi
Aksaray’da yer alan Ihlara Vadisi, hem yürüyüş tutkunlarının hem de tarih meraklılarının ilgi odağı. 14 kilometre uzunluğundaki bu vadi, büyüleyici doğası ve içinde yer alan kaya kiliseleri ile dikkat çekiyor. Yürüyüşçüler, vadiyi takip ederken kaya içine oyulmuş Bizans dönemi kiliselerini keşfedebilirler.
Fethiye’den Ölüdeniz’e
Fethiye ile Ölüdeniz arasındaki yürüyüş yolu, mavi ile yeşilin buluştuğu noktalar arasında yer alıyor. Bu rotada, hem dağ manzaralarını hem de deniz manzaralarını bir arada görebilirsiniz. Ölüdeniz’in ünlü kumsalına varırken, aynı zamanda doğanın her halini keşfetmiş olacaksınız.
Bozburun Yarımadası Yolları
Muğla'nın sahil köyleri ve manzaraları arasında yer alan bu yarımadada yürüyüş yapabilirsiniz.
Yedigöller Milli Parkı
Bolu'da bulunan Yedigöller Milli Parkı, göller, ormanlar ve zengin flora ve fauna ile meşhurdur.