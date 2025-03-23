TUS Temel Tıp Bilimleri Testi ile STS Tıp Doktorluğu’nun birinci aşaması saat 10.15'te başlarken ikinci oturum olan TUS Klinik Tıp Bilimleri Testi ile STS Tıp Doktorluğu saat 14.45’te yapıldı. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte gözler soru ve cevap anahtarı için ÖSYM’ye çevrildi. İşte ÖSYM temel tıp bilimleri testi ile klinik tıp bilimleri testi soru kitapçığı sorgulama ekranı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (STS Tıp Doktorluğu ) oturumları tamamlandı. Sağlıkçıların tıpta uzmanlık eğitimi için katılım gösterdikleri TUS sınavı soru ve cevap anahtarı merak konusu oldu.
Yılın 1. dönem TUS uygulaması ÖSYM tarafından 23 Mart günü gerçekleştirildi. Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15’te, Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başladı. TUS'ın ilk etabı olan TTBT testinde 100 soru sorulacak ve 135 dakika süre verildi. İkinci bölüm olan KTBT testinde ise 100 soru soruldu ve adaylara 135 dakika süre tanındı.
TUS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2025 YAYIMLANDI MI?
Sağlıkçıların tıpta uzmanlık eğitimi için katıldıkları TUS sınavları 23 Mart Pazar günü gerçekleştirildi. İkinci oturum olan Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başlarken 135 dakika sürecek. ÖSYM henüz ikinci oturum tamamlanmadığı için cevap anahtarını erişime açmadı. TUS soruları ve cevap anahtarının bugün en geç saat 18.00’a kadar açıklanması bekleniyor.
Temel Tıp Bilimleri Testi -TTBT (% 10)
TUS SINAV SONUÇLARI TARİHİ BELLİ OLDU
Yılın 1. dönem TUS uygulaması ÖSYM tarafından 23 Mart günü gerçekleştirilecek. TUS 1. dönem sonuçları 18 Nisan günü ÖSYM'nin sonuç sayfasından ilan edilecek. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sonuç ekranına giriş yapabilecek. TUS sonuçları ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayısı ve toplam puanları yer alacak.
TUS DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
TUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacaktır.Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.