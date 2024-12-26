Milli Eğitim Bakanlığı’nın, ücretli öğretmenlerin her ayın 1 ila 5’i arasında yatması gereken ders ücretlerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. 2024 2025 eğitim öğretim döneminde de ücretli öğretmen maaşı, MEB tarafından ders başı hesaba göre yatırılıyor. Peki, Peki, ücretli öğretmen maaşı ne zaman yatacak, neden yatmadı? Binlerce ücretli öğretmenin merakla beklediği maaş ödemeleriyle ilgili açıklama, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Tekin, TBMM'de konuya dair yöneltilen soruları yanıtlayarak, ücretli öğretmen maaşlarının ödeneceği tarihi duyurdu. İşte, ücretli öğretmen maaşı ödeme tarihi son durum bilgileri.
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda ücretli öğretmen olarak görev alan binlerce öğretmen, aylık maaş ödemelerinin ne zaman yapılacağına odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her ayın 15’inde ödenen ücretli öğretmen maaşları ne zaman yatacak? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e Meclis'te bu konu ile ilgili soruların yöneltilmesinin ardından Tekin ödemelerin tarihi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞI NE ZAMAN YATAR?
Ücretli öğretmenlerin maaşları genellikle her ayın 15'i ile 20'si arasında ödenir. Bazı yerlerde 20'den fazlasını bulabilir. Geç yatma sebebi Milli Eğitim Müdürlüğüne fazladan ders saati göndermeden önce ay sonuna kadar beklemektir. Kamu kurumlarında her ayın başı her ayın 15'i ve 14'üdür. Yani her ayın 15'inde en erken çalışılan zaman Milli Eğitim'e bildirilmektedir.
BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ!
Aralık ayı ücretli öğretmenlik maaş ödemelerinin ne zmana yatacağı binlerce ücretli öğretmen tarafından araştırılıyordu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Bakan Tekin, ücretli öğretmen maaşlarının ödeneceği tarihi şu sözlerle açıkladı;
"Bu arkadaşlarımızın bütün problemleri çözülmüş durumda. İlgili yerlere kaynaklar aktarıldı, bugün veya yarın hepsi ücretlerini almış olacaklar."
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞLARI NE KADAR?
Ücretli öğretmen için ders saati sayısı üzerinden bir hesaplama yapılıyor. Haftada 20 saat derse giren bir öğretmen ile haftada 40 saat derse giren bir öğretmeni alacağı maaş aralığı da otomatik olarak değişiyor. Haftada 20 saat derse giren bir ücretli öğretmenin 2024 yılında alacağı maaş 13.250 TL oluyor.
Haftada 24 saat derse giren bir ücretli öğretmenin 2024 yılında alacağı maaş 15.750 TL oluyor.
Haftada 30 saatlik derse giren biri ücretli öğretmenim 2024 yılında alacağı maaş 19.250 TL oluyor.