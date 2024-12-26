Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda ücretli öğretmen olarak görev alan binlerce öğretmen, aylık maaş ödemelerinin ne zaman yapılacağına odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her ayın 15’inde ödenen ücretli öğretmen maaşları ne zaman yatacak? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e Meclis'te bu konu ile ilgili soruların yöneltilmesinin ardından Tekin ödemelerin tarihi ile ilgili açıklamalarda bulundu.