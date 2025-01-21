İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu soruşturmanın Özdağ’ın bir önceki gün yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında dile getirdiği ifadeler nedeniyle başlatıldığı bildirilmişti. Başsavcılık açıklamasında, Özdağ’ın sözlerinin hakaret ve tehdit içerdiğini belirtmişti.