Ankara'da Cumhurbaşkanına hakaret suçundan hakkında başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin Özdağ hakkında resen başlatılan soruşturma sürüyor.
Özdağ, soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındı. Ümit Özdağ'ın emniyet güçlerince İstanbul'a getirileceği öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Özdağ hakkında başlatılan soruşturmanın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu yönünden de genişletildiği bildirildi.
Ümit Özdağ tutuklandı mı?
Gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu soruşturmanın Özdağ’ın bir önceki gün yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında dile getirdiği ifadeler nedeniyle başlatıldığı bildirilmişti. Başsavcılık açıklamasında, Özdağ’ın sözlerinin hakaret ve tehdit içerdiğini belirtmişti.