Sağlık Bakanlığı'nın eylül ayında yapacağı 18 bin sözleşmeli personel alımına ek olarak, üniversite hastaneleri de kendi bünyelerinde çeşitli branşlarda sağlık personeli alımları gerçekleştiriyor. Bu durum, hem Sağlık Bakanlığı'na atanmak isteyenler hem de üniversite hastanelerinde kariyer hedefleyenler için yeni fırsatlar sunarken, üniversite hastanelerinin personel alımları da büyük bir merak konusu haline gelmiş durumda. İşte üniversite hastaneleri sağlık personeli alımı güncel iş ilanları.
Sağlık sektöründe kariyer hedefleyenler için üniversite hastaneleri, Sağlık Bakanlığı'nın merkezi atamalarına ek olarak önemli bir istihdam kapısı sunuyor. Bu kurumlar, farklı branşlarda sağlık personeli alımları gerçekleştirerek hem öğrencilere pratik uygulama imkanı sağlıyor hem de deneyimli profesyonellere yeni fırsatlar sunuyor. Bu nedenle, birçok adayın gözü kulağı, üniversite hastanelerinin güncel iş ilanlarında oluyor ve personel alımlarının ne zaman ve hangi kadrolarda yapılacağı merakla takip ediliyor.
Akdeniz Üniversitesi hemşire ve sağlık teknikeri olmak üzere personel alımı yapıyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” da yer alan Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 72 (yetmişiki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2. maddenin (b) bendi uyarınca göre 2024 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere toplam 208 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.
Kastamonu Üniversitesi ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4’üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ek’li "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2024 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır. Asıl kazananlardan müracaat eden olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine puan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
Üniversite hastaneleri sağlık personeli alımı iş ilanları için tıklayın
Üniversite Hastaneleri Sağlık Personeli Alımlarını Nasıl Takip Edebilirsiniz?
Üniversite hastanelerinin sağlık personeli alımlarını takip etmek için çeşitli platformları kullanabilirsiniz:
Üniversitelerin Resmi Web Siteleri: Her üniversite hastanesi, kendi personel alım ilanlarını genellikle "Duyurular", "İnsan Kaynakları" veya "Kariyer" bölümlerinde yayımlar. İlgilendiğiniz üniversitelerin web sitelerini düzenli olarak kontrol etmek en güncel bilgilere ulaşmanızı sağlar.
Kariyer Kapısı (e-Devlet): Kamu kurum ve kuruluşlarının personel alım ilanları, e-Devlet Kapısı üzerinden erişilebilen "Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmetinde de duyurulur. Buradan güncel ilanlara ulaşabilir ve başvuru süreçlerini takip edebilirsiniz.
Üniversite hastaneleri sağlık personeli alımı iş ilanları için tıklayın