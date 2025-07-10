Sağlık sektöründe kariyer hedefleyenler için üniversite hastaneleri, Sağlık Bakanlığı'nın merkezi atamalarına ek olarak önemli bir istihdam kapısı sunuyor. Bu kurumlar, farklı branşlarda sağlık personeli alımları gerçekleştirerek hem öğrencilere pratik uygulama imkanı sağlıyor hem de deneyimli profesyonellere yeni fırsatlar sunuyor. Bu nedenle, birçok adayın gözü kulağı, üniversite hastanelerinin güncel iş ilanlarında oluyor ve personel alımlarının ne zaman ve hangi kadrolarda yapılacağı merakla takip ediliyor.