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Üniversiteler bugün tatil mi? İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova'da üniversiteler bugün tatil olacak mı?

Üniversiteler bugün tatil mi? İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova'da üniversiteler bugün tatil olacak mı?

10:3124/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından okullarda eğitime ara verilmesi kararıyla birlikte gözler üniversitelere çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilk ve orta dereceli okulların 24-25 Nisan tarihlerinde iki gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği açıklama ise Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’dan geldi.

İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından okullarda eğitime 24-25 Nisan tarihlerinde ara verildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tatil kararını duyururken, üniversitelerin durumu da gündeme geldi. Üniversitelerde eğitime ara verilip verilmeyeceği sorusu üzerine YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’dan açıklama geldi. Özvar, her üniversitenin kendi fiziki koşulları ve hasar durumu çerçevesinde karar alacağını ifade etti. Bu nedenle İstanbul’daki üniversitelerde tatil kararı, ilgili üniversite rektörlüklerinin değerlendirmesiyle şekillenecek.

İSTANBUL'DA 6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

İstanbul'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.Saat 15.12'ye kadar en büyüğü 5.9 olan 51 artçı deprem kaydedildi

İSTANBUL'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da perşembe ve cuma günleri okulların tatil olduğunu açıkladı.

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

YÖK Başkanı Erol Özvar da, İstanbul'daki depremlerle ilgili, "Yarın ve cuma günü vakıf ve devlet üniversitelerinde eğitim ve öğretim tehir edilmiştir" açıklamasında bulundu.

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