Üniversiteler bugün tatil mi? İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova'da üniversiteler bugün tatil olacak mı?

İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından okullarda eğitime 24-25 Nisan tarihlerinde ara verildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tatil kararını duyururken, üniversitelerin durumu da gündeme geldi. Üniversitelerde eğitime ara verilip verilmeyeceği sorusu üzerine YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’dan açıklama geldi. Özvar, her üniversitenin kendi fiziki koşulları ve hasar durumu çerçevesinde karar alacağını ifade etti. Bu nedenle İstanbul’daki üniversitelerde tatil kararı, ilgili üniversite rektörlüklerinin değerlendirmesiyle şekillenecek.