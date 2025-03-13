Oyuncu Şinasi Yurtsever'in 51 yaşında hayatını kaybettiği haberi sevenlerini yasa boğdu. Yurtsever'in vefatı sonrasında, ünlü isimler sosyal medyadan başsağlığı mesajları paylaştı. Kardeş Payı, İşler Güçler, Tutunamayanlar gibi diziler ile, Düğün Dernek, Geniş Aile, Çalgı Çengi gibi birçok yapımda rol alan Şinasi Yurtsever'in mide kanseri tedavisi gördüğü açıklandı. İşte oyuncu hakkında sosyal medyadan paylaşılan taziye mesajları.
İstanbul'da bir süredir mide kanseri ile mücadele eden oyuncu Şinasi Yurtsever, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yurtsever'in ölümünün ardından birçok ünlü isim sosyal medyadan başsağlığı dileklerinde bulundu.
ŞİNASİ YURTSEVER'İN ÖLÜM NEDENİ NEYDİ?
Bir süredir mide kanseri ile mücadele eden oyuncu Şinasi Yurtsever, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. 51 yaşındaki Yurtsever, 1997'de Küçük İbo dizisi ile başladığı oyunculuk kariyerinde birçok yapımda rol aldı. Yurtsever'in ölümünün ardından birçok ünlü isim, sosyal medyadan başsağlığı mesajları paylaştı.
ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR?
1997 ile 2000 yılları arasında yayınlanan Küçük İbo dizisinde canlandırdığı Selçuk karakteriyle tanınan Şinasi Yurtsever, daha sonra Yılan Hikayesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza gibi birçok televizyon dizisinde rol aldı. 2003 yapımı Yazı Tura filminde Basri karakterini canlandırarak ilk sinema tecrübesini yaşayan Yurtsever, sonrasında Hayatımın Kadınısın, Hokkabaz ve Küçük Kıyamet, Çalgı Çengi ve Düğün Dernek adlı sinema filmlerinde rol aldı. 2012 yılında başlayan İşler Güçler dizisinde yapımcı Hakkı karakteriyle ün kazanan Şinasi Yurtsever, 2014 yılında başlayan Kardeş Payı dizisinde ise Hilmi karakterini canlandırdı.
İbrahim Büyükak
Oyuncu İbrahim Büyükak, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Canım Şinasi Abim, Çok üzgünüm. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.
Yılmaz Erdoğan
Yılmaz Erdoğan ise Şinasi Yurtsever'in fotoğrafını paylaşarak "Başımız sağolsun" mesajı yayınladı.
Cem Gelinoğlu
"Şinasi Yurtsever abimizi çok genç yaşta kaybettik. Çok üzgünüm başımız sağolsun." diyerek taziyelerini dile getirdi.
Can Yılmaz
Kıymetli oyuncu kardeşimiz Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti. Çok erken yaşta vefatı için söylenecek pek bir söz yok, sabır dilemekten başka. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve dostlarına, sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı Cennet olsun. Allah rahmet eylesin.
Beşiktaş Spor Kulübü
Değerli sanatçı Şinasi Yurtsever’in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat dünyasına başsağlığı dileriz.